Концепцию нового терминала в аэропорту Челябинска представили губернатору

Авиахаб займет 14 тысяч «квадратов», а здание со шпилем останется его доминантой

Проектирование терминала международных воздушных линий, ход работ по модернизации аэропорта в Магнитогорске и расширение региональных авиаперевозок обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер с гендиректором компании «Новапорт» Евгением Янкилевичем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал. Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах», — сказал Алексей Текслер.

Площадь нового терминала составит 14 тысяч квадратных метров. Проектировка здания займет полтора года, строительство — 3 года, отметил гендиректор компании «Новапорт» Евгений Янкилевич.



«Мы подготовили проектные решения, которые берут за основу существующий терминал внутренних перевозок и развивают его. При этом архитектурная доминанта здания с его шпилем будет сохранена», — уточнил он.





Также на встрече обсудили ход работ по модернизации аэропорта в Магнитогорске. Проект поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Сейчас идет второй этап завершения проектных работ и прохождение главной экспертизы. Строительство планируют начать в 2025 году.Помимо этого, на встрече сообщили о запуске нового широкофюзеляжного самолета по маршруту Челябинск — Сочи. Он вмещает 360 пассажиров. Регулярные перелеты авиакомпании Nordwind Airlines будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты запланированы до 24 октября 2025 года.