Проектирование терминала международных воздушных линий, ход работ по модернизации аэропорта в Магнитогорске и расширение региональных авиаперевозок обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер с гендиректором компании «Новапорт» Евгением Янкилевичем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал. Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах», — сказал Алексей Текслер.
Площадь нового терминала составит 14 тысяч квадратных метров. Проектировка здания займет полтора года, строительство — 3 года, отметил гендиректор компании «Новапорт» Евгений Янкилевич.
«Мы подготовили проектные решения, которые берут за основу существующий терминал внутренних перевозок и развивают его. При этом архитектурная доминанта здания с его шпилем будет сохранена», — уточнил он.
Помимо этого, на встрече сообщили о запуске нового широкофюзеляжного самолета по маршруту Челябинск — Сочи. Он вмещает 360 пассажиров. Регулярные перелеты авиакомпании Nordwind Airlines будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты запланированы до 24 октября 2025 года.