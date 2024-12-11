Алексей Текслер: «Моя позиция проста — мусора быть не должно»

Глава региона потребовал от глав муниципалитетов следить за чистотой

На сайт Спроситекслера.рф поступило сразу несколько сообщений по проблеме скопления мусора на контейнерных площадках. Жители Челябинска столкнулись с ситуацией, когда за чистоту мусорок не желают отвечать ни управляющие компании, ни регоператор. Аналогичные проблемы озвучили жители Коркино.

«Контейнерные площадки — это, конечно, зона ответственности регоператора. Но в силу разных причин, чаще всего из-за того, что не доезжает машина регоператора, начинает захламляться территория. И возникает вопрос: а кто должен убирать? Вполне возможно, что скоро на федеральном уровне будет установлено, что все-таки это зона ответственности регоператора. Но пока моя позиция очень проста: мусора быть не должно!» — сказал Алексей Текслер.

По его словам, каким образом конкретный глава муниципалитета выстроит работу в условиях, когда есть нормативные разночтения, — это его зона ответственности.

«Должно быть чисто, и муниципалитет должен за это отвечать. Других вариантов нет», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, проблема переполненных мусорок обострилась в Челябинске в новогодние праздники 2024 года, когда контейнерные площадки оказались утоплены в бытовых отходах. Рядом с контейнерами жители складировали мебель, коробки, бытовую утварь, но вывозить мусор на полигон не спешили ни УК, ни машины регоператора.

Так называемая мусорная реформа стартовала в Челябинске, как и во всей стране, с 1 января 2019 года. Были утверждены территориальные схемы, содержащие данные об объектах накопления мусора, и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В зону ответственности компаний входят сбор мусора, его транспортировка и сортировка, а также захоронение.