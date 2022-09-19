Константин Циолковский стал героем урока «Разговоры о важном» в челябинской школе

Про отца космонавтики 19 сентября рассказывали во всех классах

С сентября в расписании российских школ появился новый предмет — «Разговоры о важном». Родители опасались, что он превратится в аналог советской политинформации. То, что это не так, продемонстрировали сегодня в челябинской гимназии № 100. Здесь школьникам разных классов рассказывали об отце космонавтики — русском ученом Константине Циолковском, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Ребята посмотрели информационный ролик о Константине Эдуардовиче и вместе с классными руководителями порассуждали о подвигах людей во имя науки»,

— замечают в пресс-службе.

Увлекательный разговор приурочили к 165-й годовщине со дня рождения Циолковского, который отметили 17 сентября.