С сентября в расписании российских школ появился новый предмет — «Разговоры о важном». Родители опасались, что он превратится в аналог советской политинформации. То, что это не так, продемонстрировали сегодня в челябинской гимназии № 100. Здесь школьникам разных классов рассказывали об отце космонавтики — русском ученом Константине Циолковском, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Ребята посмотрели информационный ролик о Константине Эдуардовиче и вместе с классными руководителями порассуждали о подвигах людей во имя науки», — замечают в пресс-службе.

Увлекательный разговор приурочили к 165-й годовщине со дня рождения Циолковского, который отметили 17 сентября.

А рабочий день в сотой школе, как теперь и положено, начался с церемонии поднятия флага. Почетное право поднять полотнище получил обладатель звания «Достояние школы», ученик-2022 Сергей Леонов.

Между тем выпускник Южно-Уральского государственного университета 39-летний Дмитрий Петелин готовится к полету в космос. Запуск корабля «Союз МС-22» с космодрома Байконур запланирован на 21 сентября.