«Ребята посмотрели информационный ролик о Константине Эдуардовиче и вместе с классными руководителями порассуждали о подвигах людей во имя науки», — замечают в пресс-службе.
Увлекательный разговор приурочили к 165-й годовщине со дня рождения Циолковского, который отметили 17 сентября.
А рабочий день в сотой школе, как теперь и положено, начался с церемонии поднятия флага. Почетное право поднять полотнище получил обладатель звания «Достояние школы», ученик-2022 Сергей Леонов.
Между тем выпускник Южно-Уральского государственного университета 39-летний Дмитрий Петелин готовится к полету в космос. Запуск корабля «Союз МС-22» с космодрома Байконур запланирован на 21 сентября.