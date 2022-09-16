Выпускник челябинского вуза готовится к полету в космос

Дмитрий Петелин отправится на МКС на следующей неделе

Выпускник Южно-Уральского государственного университета отправится в космос. Запуск корабля «Союз МС-22» с космодрома Байконур запланирован на 21 сентября. На борту в составе экипажа будет 39-летний Дмитрий Петелин, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Накануне на космодроме Байконур основной и дублирующий экипажи экспедиции выполнили контрольный осмотр корабля, ознакомились с размещением снаряжения и грузов, а также проверили работу бортовых систем в тестовом режиме.

«В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио. Их дублеры — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара», — рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

По традиции космонавты посетили музей космодрома и оставили там автографы.

Добавим, корабль назван «К. Э. Циолковский» в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики.