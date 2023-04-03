«Учитель в нашей стране — это больше, чем профессия. Учитель — это миссия, которую каждый из вас несет по жизни. Это служение, это помощь родителям в воспитании ребенка на примере наших традиций и культуры. И в наше время вклад учителя в судьбу каждого ребенка неоценим. Поэтому я желаю, чтобы талант каждого здесь раскрылся в той многогранности, которая в вас есть: педагог, наставник, воспитатель, идейный вдохновитель», — обратилась к участникам конкурса первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
В этом году за престижное звание борются 34 талантливых педагога. Им предстоит презентовать свой педагогический опыт, принять участие в мастер-классах, провести открытые занятия со школьниками и обсудить за круглым столом актуальные вопросы системы образования.
Следить за ходом конкурса можно в группе ВК «Учитель года 2023».
После победы на областном конкурсе «Учитель года — 2022» Вероника Мушкарина защищала честь региона в финале всероссийского конкурса «Учитель года» и вошла в пятерку лучших педагогов страны. Сейчас она исполняет обязанности директора академического лицея № 95 в Челябинске.