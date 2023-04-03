Конкурс «Учитель года — 2023» стартовал в Челябинской области

За звание лучшего борются 34 талантливых педагога

В Челябинской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года — 2023». Конкурс проходит на базе академического лицея № 95, где работает победитель прошлого года — учитель английского языка Вероника Мушкарина, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Учитель в нашей стране — это больше, чем профессия. Учитель — это миссия, которую каждый из вас несет по жизни. Это служение, это помощь родителям в воспитании ребенка на примере наших традиций и культуры. И в наше время вклад учителя в судьбу каждого ребенка неоценим. Поэтому я желаю, чтобы талант каждого здесь раскрылся в той многогранности, которая в вас есть: педагог, наставник, воспитатель, идейный вдохновитель»,

— обратилась к участникам конкурса первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В этом году за престижное звание борются 34 талантливых педагога. Им предстоит презентовать свой педагогический опыт, принять участие в мастер-классах, провести открытые занятия со школьниками и обсудить за круглым столом актуальные вопросы системы образования.