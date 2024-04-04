Конькобежка Ольга Фаткулина отдала свой подарок из викторины многодетной семье

Напомним, спортсменка стала обладательницей ноутбука

Отголоски викторины «Всей семьей — за Челябинск»: заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр конькобежка Ольга Фаткулина, которая стала одной из победительниц викторины, передарила свой подарочный ноутбук многодетной семье, сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

«Друзья, вы ведь слышали, что я недавно выиграла в викторине ноутбук. Обычно в моей жизни редко случались такие чудеса. Все, что у меня есть в моей жизни, — это выстрадано и заработано моим трудом. Я принимаю и благодарю Вселенную и всех, кто приходит в мою жизнь. И я почувствовала, что хочу подарить свой приз людям, которым это необходимо. Помогайте друг другу и верьте в чудеса», — рассказала спортсменка.

Напомним, викторина проходила в дни президентских выборов. Счастливчиков — обладателей бытовой техники, электроники, автомобилей и квартир — в течение трех дней определяли в прямом эфире телеканала ОТВ.