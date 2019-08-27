Кондольский Пельмень вновь поменяет свое имя

Молодой человек заявил, что не хочет с таким именем идти в армию.

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Житель Челябинской области, прославившийся сменой имени и фамилии ради 200 килограммов, намерен вернуть обратно свои личные данные. Кондольский Пельень вновь станет Романом Грошевым. Об этом сайту «Первый областной» рассказал сам знаменитый Пельмень из Троицка.

Возвращение «блудного имени» Пельмень объясняет своим нежеланием идти с такими неординарными личными данными в армию.

«Я решил сменить имя, потому что не хочу идти с этим именем в армию. Думаю, меня с ним пошлют на кухню работать. И еще я до сих пор не смирился с тем, что, если я останусь с таким именем, у меня будут дети Пельменьевичи. Пельменем я был около полугода. Было очень много моментов, связанных со сменой имени, меня позвали в жюри на открытую лигу КВН города Троицка, как самого креативного человека. Я сидел и оценивал шутки, много было шуток про меня. Победителям я подарил пачку пельменей», — рассказывает о своей жизни с новым именем юный южноуралец.

Потенциал своего нового имени Кондольский Пельмень решил использовать максимально: еще в конце апреля южноуралец записал песни про свое любимое блюдо — пельмени. После этого юноша хотел записать клип и создать YouTube-канал. Но не срослось: бытовая жизнь захлестнула молодого человека.

«Честно говоря, у меня в тот момент было много работы, и мне просто некогда было этим всем заниматься, на YouTube ничего не завел и клип не снял и треков больше нет. Но думаю, что после смены имени сделаю кое- что интересное», — заявил Пельмень.

До армии молодой человек хочет все-таки начать блогерскую деятельность на просторах Интернета. По словам Кондольского Пельменя, идей много, и сейчас они находятся на стадии разработки.

Редакция сайта «Первый областной» желает удачи Пельменю во всех творческий начинаниях.