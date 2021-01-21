Кому в Челябинске идти в школу 21 января

Власти определились с отменой занятий на четверг

Минувшая ночь в Челябинске была относительно теплой. Столбик термометра опустился до −24 градусов. При такой погоде занятия в школах города не отменяют даже у начальной школы. Все дети с 1 по 11 классы сегодня учатся.

«Сегодня, 21 января, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме», — коротко сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 Челябинска.

Днем в Челябинске будет около −18 градусов. Подробный прогноз по области ищите по этой ссылке.

В ночь на пятницу, 22 января, в городе похолодает до −25 градусов. Синоптики также обещают небольшой ветер. Сохраняется небольшая вероятность отмены уроков для начальной школы в первую смену.