Компенсация на проезд к могилам погибших участников ВОВ становится ежегодной

Заксобрание Челябинской области внесло соответствующие поправки в региональный закон

Дети погибших участников ВОВ могут претендовать на ежегодную компенсацию стоимости проезда к могилам своих родителей. Такое решение в четверг, 24 февраля, приняли депутаты Заксобрания области. До этого компенсация стоимости проезда выплачивалась раз в три года, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«За последние три года за такой компенсацией обратились 20 южноуральцев, в 2021 году — только один. Всего в Челябинской области проживает более 25 тысяч детей погибших участников ВОВ», — пояснила коллегам депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова.

Сумма выплаты после корректировки закона не изменится и по-прежнему будет покрывать 100% от стоимости билетов, но составлять не более 25 тысяч рублей.

Поправки в закон приняты сразу в первом и третьем чтениях.

В прошлом году Заксобрание области разрешило выдавать компенсацию на проезд к месту захоронения не только детям погибших, но и людям, которые будут сопровождать их в поездке.

