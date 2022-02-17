Компенсация на проезд к могилам погибших участников ВОВ может стать ежегодной в Челябинской области

Комитет по социальной политике регионального Заксобрания одобрил соответствующий законопроект

Комитет по социальной политике областного парламента одобрил законопроект, который предполагает ежегодную компенсацию стоимости проезда к могилам погибших защитников ВОВ. Заседание комитета состоялось в четверг, 17 февраля.

Компенсация, о которой говорится в законопроекте, положена детям погибших защитников. Пока они получают ее раз в три года. Но в силу разных причин, зачастую печальных, спрос на выплату невысокий.

«Только за один год пандемии, с 1 июля 2020-го по 1 июля 2021-го, в Челябинской области ушли из жизни 2246 потенциальных получателей этой выплаты. Поэтому я считаю, что новая мера реализуема и жизненно необходима. Мы предлагаем, чтобы южноуральцы могли получать компенсацию на проезд к могилам родителей каждый год», — пояснила депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова.

Сумма выплаты после корректировки закона не изменится и по-прежнему будет покрывать 100% от стоимости билетов, но составлять не более 25 тысяч рублей.

Комитет по социальной политике одобрил поправки и рекомендовал депутатам узаконить их на ближайшем заседании Заксобрания в I и III чтениях.

По данным регионального министерства социальных отношений, в 2021 году за выплатой на проезд к могиле предка обратился один житель области, в 2022 году заявок на компенсацию пока не поступало.

В прошлом году Заксобрание области разрешило выдавать компенсацию на проезд к месту захоронения не только детям погибших, но и людям, которые будут сопровождать их в поездке.

