Коммунальщики Магнитогорска вывезли из города более 1 млн тонн снега

Дороги города обрабатывают отсевом щебня

В Магнитогорске рассказали, как вывозят снег с улиц города. Коммунальщики и дорожные службы работают в круглосуточном режиме, всего за зимний период из города металлургов вывезли более 1 млн тонн снега. По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, в качестве противогололедного материала не используют реагенты. Тротуары посыпают дробленым щебнем.

Городские коммунальщики вышли на дорожные узлы и остановочные комплексы. Пешеходные переходы, перекрестки с круговым движением и те участки, где большой угол наклона дороги, посыпают смесью из песка и гравия.

«Используем противогололедный материал — это не химический реагент, а отсев дробления щебня фракции 0-5. Ежедневно на обработку улично-дорожной сети у нас уходит порядка 150—200 тонн смеси»,— рассказал заместитель руководителя по эксплуатации автомобильных дорог ООО «Урал-сервис-групп» Евгений Адищев.

За сутки на полигон вывозят 5—9 тысяч тонн снега. Всего же с начала зимы из города вывезли чуть больше миллиона тонн.

Напомним, в Челябинской области общественники составили антирейтинг городов, где плохо убирают снег и не следят за содержанием общественных пространств.