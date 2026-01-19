Коммунальная сфера Челябинска готовится к новым сильным морозам

Службам ЖКХ предложили заняться профилактикой, «пока не началось»

Челябинск ожидает очередное похолодание с существенным понижением температуры на предстоящей неделе. Об этом напомнил глава города Алексей Лошкин, обратившись к управляющим и ресурсоснабжающим компаниям с требованием оперативно реагировать на аварии.

Мэр призвал коммунальщиков использовать текущий период небольшого потепления для проведения профилактических работ на сетях. Особое внимание он уделил работе управляющих компаний, которые должны незамедлительно устранять проблемы на внутридомовых коммуникациях.

«По прогнозу, на эту неделю у нас опять отрицательные температуры, причем понижение такое существенное. Обращаюсь ко всем управляющим компаниям о своевременности реакции на обращение жителей и своевременное устранение всех аварийных ситуаций на внутридомовых сетях, в подвальных помещениях. Заявки жителей внутри квартир на отопление нужно своевременно отрабатывать», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Глава города привел в пример недавние случаи, когда бездействие управляющих компаний привело к серьезным последствиям. Он раскритиковал работу двух организаций:

«К сожалению, у нас есть прецеденты, когда мы фиксируем случаи неоднократного обращения жителей по одной проблеме и последующий, как результат, порыв сетей. Буквально в выходные разбирали ситуацию с двумя управляющими компаниями — ДЕЗ Калининского района и „Мой дом Урал“, которые допустили несвоевременный ремонт. Как результат, мы потом экстренно все эти аварийные ситуации решали. При остановке подачи отопления даже на несколько часов в такие морозы возникает угроза разморозки всей системы».

По словам Алексея Лошкина, аналогичные требования предъявлены и муниципальным коммунальным предприятиям — объединениям водоснабжения, водоотведения и Челябинским коммунальным тепловым сетям. Ресурсоснабжающей организации «УСТЭК» также поручили своевременно проводить ремонты на наружных сетях.

На аппаратном совещании также говорили об уборке снега с улиц, тротуаров и дворов города. За первую рабочую неделю 2026‑го вывели около 50 тысяч кубометров на снегосвалку.