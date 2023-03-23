Когда челябинцам перейти на летнюю резину

Эксперты рекомендуют подождать устойчивых плюсовых температур

Снег в Челябинске с дорог уже сошел или его убрали. Рачительный владелец автомобиля уже задумался о переходе с зимних шин на летние. В ИА «Первое областное» опросили опытных водителей, работников шиномонтажных мастерских и даже обратились к нормам закона, чтобы выяснить — пора ли менять резину.

Технический регламент Таможенного союза 018/2011 запрещает с декабря по февраль эксплуатацию автомобиля на летних шинах. На шипованных покрышках запрещено ездить с июня по август.

Замену шин в межсезонье документ не регламентирует. В регламенте предписаны лишь меры для безопасности людей. Но бережливый водитель знает, что шипованные покрышки быстрее стираются на асфальтовой поверхности.

Шипы на асфальте заметно увеличивают тормозной путь и разрушают дорожное покрытие. Поэтому ездить на них летом запрещено. Но ранняя смена шин может иметь более серьезные последствия. Езда на летней резине в гололедицу может быть крайне опасной.

«Ждем первых клиентов на начало апреля. На 1 апреля уже есть парочка записей в очереди. Пока рановато для ажиотажа», — пояснили в одной из шиномонтажных мастерских Челябинска.

В другой «шиномонтажке» это лишь подтвердили: по ночам температура воздуха еще опускается до минусовых температур, на дорогах может образоваться гололедица.

Опытные водители еще только задумались о смене шин.

«Планирую достать покрышки из гаража на контрольный осмотр в ближайшие выходные», — пояснил нам водитель с 30-летним стажем Роман.

Судя по данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, в Челябинске еще простоят холодные ночи. До конца марта в областном центре ночные температуры будут колебаться от −3 до 0 градусов.