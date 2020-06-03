Коды регионов на госномерах автомобилей теперь смогут начинаться на любую из цифр

Исключение составит только «ноль».

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В России внесли изменения в приказ о регистрационных знаках транспортных средств. Министерство внутренних дел России опубликовало документ, согласно которому, коды регионов на государственных номерах автомобилей смогут начинаться не только на цифру 1 или 7. Теперь серии будут начинаться на цифры от 1 до 9.

«Добавление других цифр, кроме 7 и 1, в код региона госномера было лишь вопросом времени. На стоимость страховки и самих номеров это никак не повлияет», — рассказал газете «Известия» руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

Наиболее актуально это будет для автовладельцев в Москве, поскольку спрос на номера очень большой.

Добавлять третью цифру к коду региона на автомобильных номерах начали еще в 2005 году. Сначала третью цифру добавили в Москве, позже — в Санкт-Петербурге. В Челябинской области в то время к серии добавили единицу.