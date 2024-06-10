Челябинцы могут зажечь «Свечу памяти» и помочь еще живым свидетелям Великой Отечественной

Онлайн-акция памяти фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей стартовала сегодня по всей России

В понедельник, 10 июня, по всей России, в том числе в Челябинской области, стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня каждый может зажечь свою виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф, чтобы почтить героев Великой Отечественной войны: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей.

Здесь же можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов и очевидцев великого подвига — на платформе собрано более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица; их благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.

Одновременно все желающие могут помочь тем ветеранам Великой Отечественной войны, которые в этом нуждаются. Пожертвование можно сделать прямо на сайте — все собранные средства благотворительный фонд «Память поколений» направит на медицинскую помощь ветеранам.

В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли более 537 тысяч виртуальных свечей и пожертвовали почти 1,5 миллиона рублей на помощь героям. Благодаря этим средствам несколько десятков ветеранов получили необходимую медицинскую поддержку: современные слуховые аппараты, помощь сиделки на дому, медицинские кровати и коляски.