/ Княгиня и Спартак появились на свет в Челябинской области

Госкомитет по делам ЗАГС в регионе составил рейтинг имен новорожденных.

В списке редких имен, которые южноуральцы дают своим новорожденным дочерям, — Серафима, Княгиня, Глафира, Златаслава, Августина, Верослава, Стефанида, Анфиса, Ася и Тамара. Родители мальчиков тоже отличаются находчивостью и оригинальностью. Сыновей в июне называли Елисей, Тихон, Демьян, Прохор, Савва, Спиридон, Спартак, Теодор, Дементий и Кузьма. Таков рейтинг, составленный Госкомитетом по делам ЗАГС, за июнь. При этом чаще детям все же дают более привычные имена.

Популярные имена, которые давали девочкам, — это Виктория, Анна, Полина, Мария, Алиса, Анастасия, София, Варвара, Валерия, Ксения. Популярные имена мальчиков: Александр, Михаил, Артём, Кирилл, Максим, Егор, Матвей, Дмитрий, Иван, Тимофей. — пояснили в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Всего за первый летний месяц на Южном Урале зарегистрировано рождение 3 тысяч 112 человек, ушли из жизни 3 730 жителей области. В июне сыграли свадьбу 2 тысячи 557 семей, а развод оформила 1 242 пары.