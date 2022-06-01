Книги июня: советы для родителей, рассказ о силе духа и загадочная история из Стамбула

10 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

В июньской подборке книжных новинок от российских издательств вновь щедрая порция литературы самых разных жанров. Поклонники известного психолога Михаила Лабковского наверняка оценят его новую книгу, которую можно назвать продолжением нашумевшего бестселлера «Хочу и буду». Любители рассказов, основанных на реальных событиях, оценят книгу «Выбор» от Эдит Евы Эгер. Найдется пара историй и для ценителей триллеров и мистики. Подробнее — в подборке новинок от ИА «Первое областное».





«Люблю и понимаю»

Автор: Михаил Лабковский

Издательство: «Эксмо»

Жанр: психология, книги для родителей

Возраст: 16+

Страниц: 288

О чем книга:



Новая книга психолога Михаила Лабковского — для родителей, которые хотят вырастить своих детей счастливыми. Если вы уже читали первую книгу автора «Хочу и буду», то наверняка поняли: многие проблемы, комплексы, страхи — родом из детства. Как реагировать на трехлетнего бунтаря? Что гораздо важнее оценок? Можно ли наказывать детей? Как помочь подростку, если он переживает, но ничего не рассказывает? Михаил разбирает эти и многие другие вопросы, объясняет, почему ребенок так себя ведет, и учит воспитывать с любовью, без которой вырасти здоровым и счастливым человеком просто невозможно.

Цитата:

«Ребенок не должен нести груз ваших неоправданных ожиданий. Иначе он понимает, что не такой, как вы мечтали, и страдает, чувствует одиночество, у него начинают развиваться комплексы. У ребенка закрепляется мысль, что его любят только за пятерки, что похвалу нужно заслужить. А ведь он на самом деле вам ничего не должен. Не стройте из себя педагогов, любите ребенка просто потому, что он у вас есть».

«Выбор. О свободе и внутренней силе человека»

Автор: Эдит Ева Эгер

Издательство: «МиФ»

Жанр: автобиография

Возраст: 16+

Страниц: 448

О чем книга:



Одна из самых сильных книг о войне и внутренней силе человека. В 1944 году шестнадцатилетняя балерина Эдит Эгер была отправлена вместе со своей семьей в Аушвиц. Пытки, голод и постоянная угроза смерти не сломили Эдит, а ее внутренний мир помог обрести жизнеутверждающую силу и душевную свободу. Через 35 лет после окончания войны, став известным психологом, Эдит вернулась в Аушвиц, чтобы избавиться от воспоминаний о прошлом и вины выжившего. Эдит чередует события своего личного путешествия с трогательными историями тех, кому сама помогла излечиться.

Цитата:

«Сейчас, когда я пишу книгу, прошло уже больше семидесяти лет. Происшедшего уже не изменить, и забыть его невозможно. Но со временем я поняла, что в состоянии выбирать, как реагировать на прошлое. Я могу чувствовать себя несчастной и могу быть полна надежд, могу чувствовать себя подавленной и могу быть счастливой. У нас всегда есть такой выбор, есть возможность контроля».





«Черная книга»

Автор: Орхан Памук

Издательство: «Иностранка»

Жанр: зарубежная художественная литература

Возраст: 18+

Страниц: 544



О чем книга:

Орхан Памук — известный турецкий писатель, а «Черная книга» — самый причудливый его роман, ослепительная арабеска из сказочных историй, сновидений, загадок и воспоминаний. У стамбульского адвоката Галипа исчезает жена. Галип бродит по улицам Стамбула в поисках тайных знаков, которые могли бы подсказать ему ответ, указать место, где могла бы скрываться Рюйя. Однако город отказывается выдавать свои тайны, погружая Галипа в странный мир, в котором все сложнее отделить реальность от фантазии.

Цитата:

«Большинство людей не замечают главных особенностей предметов и явлений — просто потому, что эти особенности находятся прямо у них под носом, а вот второстепенные детали привлекают их внимание — именно потому, что их надо еще разглядеть».

«Последний сад Англии»

Автор: Келли Джулия

Издательство: АСТ

Жанр: зарубежная художественная литература

Возраст: 18+

Страниц: 384

О чем книга:

Это атмосферный исторический роман об удивительном саде в старинном поместье и судьбах женщин, связанных с ним. Книга понравится всем поклонникам бестселлера «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», романов Фионы Валпи и сериала «Аббатство Даунтон».

Героиня книги Эмма Лоуэлл всю жизнь занимается реставрацией заброшенных садов. Однажды ее приглашают поработать над садом в знаменитом поместье Хайбери Хаус. Эмма погружается в прошлое этого удивительного места, которое долгие годы хранило чужие секреты. На протяжении столетия вокруг одного сада разворачиваются истории пяти разных женщин.





«Иллюзии человеческого мозга»

Автор: Тали Шарот

Издательство: «Колибри»

Жанр: научно-популярная литература

Возраст: 12+

Страниц: 304

О чем книга:

Как мозг порождает надежду? Каким образом он побуждает нас двигаться вперед? Отличается ли мозг оптимиста от мозга пессимиста? Все мы склонны представлять будущее, в котором нас ждут профессиональный успех, прекрасные отношения с близкими, финансовая стабильность и крепкое здоровье. Один из самых выдающихся нейробиологов современности Тали Шарот раскрывает всю суть нашего стремления переоценивать шансы позитивных событий и недооценивать риск неприятностей.

Цитата:

«Я считаю, что разум стремится претворять прогнозы в реальность. Мозг человека организован таким образом, чтобы оптимистичные устремления изменяли наше восприятие жизни и способы взаимодействия с окружающим миром, превращали мечты в сбывающиеся пророчества. Без оптимистичного настроя никогда не стартовал бы первый космический шаттл, никто не связывал бы себя снова семейными узами после развода. Да что там — наши предки не рискнули бы оторваться от своих племен, и все мы, возможно, по сей день жили бы в пещерах, мечтая о свете и тепле».

«Плохие девочки, которые изменили мир»

Автор: Елена Кушнир

Издательство: АСТ

Жанр: биография

Возраст: 12+

Страниц: 320

О чем книга:

Елена Кушнир — российская писательница и журналист. В книге «Плохие девочки, которые изменили мир» рассказаны истории не просто знаменитых женщин, а тех, кто смог опередить свое время и сделать шаг вперед, когда это казалось невозможным. Среди них Жанна Д’Арк, Мария Кюри, Маргарет Тэтчер и Грэта Тунберг. Вы узнаете о судьбе: первой женщины-математика, изобретательницы мобильной связи, первой лауреатки Нобелевской премии, художнице эпохи Возрождения и так далее.





«Край Света. Невероятное путешествие к Курильским островам через всю Россию и Азию»

Автор: Андрей Федосеев

Издательство: «Бомбора»

Жанр: книги о путешествиях

Возраст: 18+

Страниц: 320

О чем книга:

Отправиться на Край Света, преодолев 10 стран, 30 000 километров за 110 дней пути с рюкзаком и палаткой — безумие или шанс на невероятное приключение? На эту авантюру решились друзья-путешественники, которые, взявшись за руки, преодолевали все самые сложные препятствия, будь то суровый пограничник, иранские бандиты, опасные попутчики и дальневосточный медведь. Это история о дружбе, жажде приключений, невероятном путешествии и познании мира.

Цитата:

«Несколько лет спустя в начале весны, сидя за экраном ноутбука, я перебирал идеи для отпуска. Горный трекинг, велопоход, ленивая поездка на море — все вроде неплохо, но все не то. Ничто не вызывало отклика. И вдруг всплыл давно забытый Край Света. Он мелькнул где-то на краю сознания, где традиционно складировались мысли вроде зимовки на антарктической станции. Но сердце на мгновение сжалось. Я поймал идею в щепоть и покрутил перед внутренним взором. Что ж… Это интересно. Можно долететь до Южно-Сахалинска, а там на корабле. Уместится даже в короткий отпуск».

«Кофе еще не остыл. Новые истории из волшебного кафе»

Автор: Тосикадзу Кавагути

Издательство: «Питер»

Жанр: зарубежная художественная литература

Возраст: 18+

Страниц: 256

О чем книга:

В глухом переулке Токио есть местечко, в котором уже более ста лет подают необыкновенный кофе. Местная легенда гласит, что этот магазин предлагает кое-что еще, кроме ароматного напитка, — возможность отправиться в прошлое. Зайдите в кафе «Фуникули Фуникула» и совершите путешествие во времени. Вспомните важные моменты общения с семьей, друзьями и возлюбленными. Взгляните в лицо прошлому, чтобы двигаться дальше по своей жизни. Трогательный роман Кавагути приглашает задуматься, что бы вы исправили, если бы могли отправиться в прошлое?

Цитата:

«О кофейне около десяти лет назад стали ходить разные слухи. Поговаривали, будто бы в ней можно было совершить путешествие в прошлое. Рассказывали, например, о женщине, которая захотела снова увидеться с возлюбленным, с которым она рассталась; о сестре, вернувшейся назад во времени, чтобы встретиться со своей младшей сестренкой, погибшей в автокатастрофе; о жене, которая желала повидаться с мужем, потерявшим память. Однако для того, чтобы вернуться назад в прошлое, необходимо было соблюдать некоторые неприятные правила».





«Человек-эхо»

Автор: Сэм Холланд

Издательство: «Эксмо»

Жанр: детектив, триллер

Возраст: 18+

Страниц: 448

О чем книга:

По Англии прокатывается волна убийств. Каждое из них различается по методам, но все они настолько жестоки, что у полицейских буквально кровь стынет в жилах. Вскоре детективы обнаруживают жуткую закономерность: этот маньяк детально копирует самых известных серийных убийц в мире. Одну за другой, он штампует имитации кровавых злодеяний Мэнсона, Сатклиффа, Кемпера, Дамера, Банди… Но это только начало. Убийца, которого уже окрестили Человеком-эхо, готовится создать свой собственный шедевр — гораздо более ужасающий, чем все, что было раньше.

Цитата:

«Это открытие заставляет Гриффина отступить на шаг. Лицо у него серое. Он явно потрясен, почти что в шоке. „Все это характерный почерк различных серийных убийц“, — произносит Гриффин, высказав вслух то, что у нее на уме. Джесс медленно кивает. „Причем знаменитых. Он просто их копирует“, — шепчет она».

«Градуал»

Автор: Прист Кристофер

Издательство: АСТ

Жанр: фантастика, зарубежная литература

Возраст: 18+

Страниц: 448

О чем книга:

Композитор Алесандро Сасскен живет в островном государстве Глонд, ведущем на другом острове бесконечную войну с безликим врагом, солдат которого местные жители никогда не видели. Гражданам Глонда запрещены все контакты с другими странами. Однажды все меняется, и композитора отправляют с концертным туром за границу. Он не знает, почему так произошло и чем он заслужил подобную привилегию, но эта поездка изменит его представления о себе, о собственной стране, о музыке и о самой природе времени и пространства, ведь он станет свидетелем странного физического явления под названием градуал.

Если вы пропустили нашу подборку книжных новинок мая, то можете найти ее в материале ИА «Первое областное». Вас ждет вкусное путешествие по Италии, мировая история на пальцах и другое.

Источник фото: mann-ivanov-ferber.ru, eksmo.ru, azbooka.ru, ast.ru, piter.com

