Книги мая: вкусное путешествие по Италии, мировая история на пальцах и хлеботерапия

10 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

Май оказался богатым на книжные новинки. Издательства подготовили литературу самого разного жанра: от детских книг о мифических существах и героях, справляющихся с подростковыми проблемами, до истории самого известного в России маньяка для взрослых. Подборка книжных новинок мая от ИА «Первое областное» — в нашем материале.





«Как Мэй ходила в гости»

Автор: Джессика Фрэнсис Кейн

Издательство: Inspiria

Жанр: зарубежная художественная литература

Возраст: 16+

Страниц: 320

О чем книга:

Эта остроумная история повествует о сорокалетней Аманде Эттавей, любительнице покопаться в университетском саду. Однажды Аманда задумалась: лучший друг — это... Чтобы ответить на этот вопрос, Мэй отправляется в путешествие по домам подруг. До чего же интересно узнать, как сложились их жизни и какие цветы растут возле их домов.

«Клуб неисправимых оптимистов»

Автор: Жан-Мишель Генассия

Издательство: «Иностранка»

Жанр: зарубежная художественная литература

Возраст: 16+

Страниц: 608

О чем книга:

Герою романа двенадцать лет. Париж, начало 1960-х. У подростка есть тайное убежище — комнатка парижского бистро. Там люди, бежавшие из стран, отделенных от свободного мира железным занавесом, спорят, тоскуют, играют в шахматы в ожидании, когда решится их судьба. Удивительно, но именно здесь, в этой комнатке, прозванной Клубом неисправимых оптимистов, скрещиваются силовые линии эпохи.





«Хлеботерапия: Искусство осознанного выпекания хлеба»

Автор: Полин Бомон

Издательство: «Колибри»

Жанр: психология, саморазвитие, личностный рост

Возраст: 12+

Страниц: 224

О чем книга:

Полин Бомон, психолог Университета Ньюкасл и мать шестерых детей, обнаружила, что хлебопечение — это не только увлекательное хобби и проявление любви к близким, но и мощный инструмент самотерапии. Этот успокаивающий ритуал защищает нас от стресса и способствует обретению душевного равновесия и гармонии. Следуя подробным пошаговым инструкциям, вы освоите рецепты простого дрожжевого хлеба и полезнейшего хлеба на закваске, итальянской фокаччи и мексиканской тортильи, удивительно ароматного хлеба с укропом и свеклой и быстрого ирландского содового хлеба... И одновременно сможете разобраться в себе под мудрым и чутким руководством Полин.

«Трюфельные сказки Италии. Путешествие за новыми историями и блюдами»

Автор: Юлия Евдокимова

Издательство: «ХлебСоль»

Жанр: еда, города, книги со вкусом путешествий

Возраст: 16+

Страниц: 304

О чем книга:

Позволить сейчас поездку в Европу может себе не каждый, но отправиться хотя бы в виртуальное вкусное путешествие поможет эта книга Юлии Евдокимовой. В ней автор приглашает нас посетить регионы Италии — Марке, с одной стороны обрамленный Апеннинскими горами, а с другой омываемый Адриатическим морем, а также Пьемонт, Умбрию и любимую автором Тоскану. Удивительные места, скрытые от туристических глаз, с морским побережьем, горами и водопадами, озерами и реками, средневековыми борго, ползущими на холмы, шумными рынками, прекрасной кухней и самым удивительным съедобным сокровищем в мире — белым трюфелем.





«Чучело»

Автор: Владимир Железников

Издательство: «АСТ»

Жанр: художественная литература для детей

Возраст: 12+

Страниц: 256

О чем книга:

Владимир Железников написал повесть «Чучело» в 1981 году и впервые поднял в отечественной детской литературе проблему школьной травли (буллинга, как сейчас говорят). Повесть имела большой успех, и в 1983 году вышел одноименный фильм Ролана Быкова с Кристиной Орбакайте в главной роли. Вот уже несколько десятилетий подростки задаются все теми же вопросами: что делать, если ты не такой, как все? Кто такой предатель? Как справиться со школьной травлей? Ответы — в этой книге.

«Камил видит руками»

Автор: Томаш Малковски

Издательство: «МиФ»

Жанр: детская зарубежная литература

Возраст: 6+

Страниц: 64

О чем книга:

Камилу пять лет. Он любит кататься на велосипеде, помогает родителям накрывать на стол, подшучивает над старшей сестрой и иногда хулиганит. А еще он ходит в детский сад — как и любой ребенок. Только в отличие от остальных Камил не видит. Вернее, видит — но с помощью рук. Камил совершенно уверен, что это не повод жалеть его или излишне опекать. Ведь он сам вполне может о себе позаботиться, а еще — защитить своих друзей. Эта светлая и трогательная история научит юных читателей никогда не отчаиваться и принимать себя со всеми особенностями.





«Гениально! От Пикассо до Стива Джобса: как раскрыть свой творческий потенциал и добиться успеха»

Автор: Род Джадкинс

Издательство: «Колибри»

Жанр: саморазвитие, личностный рост

Возраст: 18+

Страниц: 320

О чем книга:

Герои этой книги — реальные люди, которые показывают пример, как превращать обычное в экстраординарное, в самых разных сферах: от изобразительного искусства до литературы, от информационных технологий до индустрии развлечений, от науки до коммерции, от архитектуры до медицины и многих других.

Сальвадор Дали, Роальд Даль, Марк Твен, Стивен Спилберг, Стэнли Кубрик, Фрэнсис Форд Коппола, Заха Хадид, Мир Имран, Карл Лагерфельд, Алессандро Микеле — многие из тех людей, с историями которых вы познакомитесь в этой книге, не имели природного таланта и особых возможностей. Но они сумели отыскать методы, позволившие достичь блестящих результатов в своей профессии или увлечении, добиться известности и главное — предложить миру нечто особенное.

«Мировая история на пальцах»

Автор: Сергей Нечаев

Издательство: «Мировая история на пальцах»

Жанр: энциклопедии и справочники, история

Возраст: 6+

Страниц: 352

О чем книга:

Сергей Нечаев — российский писатель и историк. Книга автора «Мировая история на пальцах» станет увлекательным путешествием в прошлое, раскрывающим тайны и загадки, повествующим о людях и судьбах. «Мировая история на пальцах» подойдет для всех. Она сможет увлечь и детей, и взрослых. Учебники истории не редко слишком скучны, но наша книга покажет Вам, что любить историю интересно и легко.





«Атлас мифических существ»

Автор: Анна Клейбурн

Издательство: «МиФ»

Жанр: детская литература

Возраст: 8+

Страниц: 128

О чем книга:

Из этой книги вы узнаете о самых популярных мифических существах со всего света, услышите истории и легенды про них и даже сможете себе их представить! Кто принес в мир сказки? Как победить страшнейшего василиска? Что за дракон сидит на шпиле Казанского вокзала в Москве? Где можно встретиться с йети? Этот удивительный атлас даст представление о том, во что верили народы, живущие на разных континентах. Книга содержит самые известные сказки мира.

«Чикатило. Зверь в клетке»

Автор: Алексей Гравицкий, Сергей Волков

Издательство: «Бомбора»

Жанр: криминология, публицистика

Возраст: 18+

Страниц: 352

О чем книга:

За время операции «Лесополоса», направленной на поимку Чикатило, на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч человек. Было раскрыто 1062 преступления, включая 95 убийств, 245 изнасилований и других преступлений. Однако самого Чикатило не удавалось поймать в течение двенадцати лет с момент совершения первого убийства.

Это продолжение истории о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза. Вы узнаете о том, как следователям удалось разоблачить подражателя «Ростовского потрошителя», вычислить неуловимого преступника и как проходил судебный процесс над Андреем Чикатило.