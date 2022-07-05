Книги июля: история изобретений, советы от выгорания на работе и рассказ о таинственном убийстве

10 книжных новинок этого месяца — в обзоре ИА «Первое областное»

Лето — пора отпусков, и многие из нас, отправляясь на отдых, берут с собой в дорогу книгу. В июле издательства подготовили новинки самых разных жанров — от триллера до детского нон-фикшн. Найдется литература и для любителей художественной литературы, и для ценителей психологии. Посмотрите подборку книжных новинок от ИА «Первое областное» и, возможно, найдете что-то интересное для себя.





«Служба доставки книг»

Автор: Карстен Себастиан Хенн

Издательство: «МиФ»

Жанр: зарубежная современная проза

Возраст: 12+

Страниц: 256

О чем книга:

Пожилой продавец книжного магазина Карл Кольхофф живет в своем маленьком литературном мире. Ежедневно он относит книги своим немногочисленным покупателям на дом — это особенный ритуал, который очень нравится и ему, и читателям. Каждого из покупателей господин Кольхофф ассоциирует с книжным героем — у них есть своя личная история, неудачи и маленькие победы.

«Изобретения. Как придумали смайлик, гугл и вертолет»

Автор: Миральда Коломбо и Элиза Паганелли

Издательство: «МиФ»

Жанр: научно-популярная литература, детская литература

Возраст: 8+

Страниц: 64

О чем книга:

Пользовались ли вы сегодня шариковой ручкой, сетью wi-fi, любой компьютерной программой или поисковой системой? Есть ли у ваших детей одноразовые подгузники, куклы Барби и конструктор LEGO? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то ответьте еще на один: знаете ли вы, кто стоит за всеми этими малыми и великими изобретениями?

За каждым изобретением стоят истории реальных людей, смельчаков, изменивших жизни миллиардов жителей планеты. Эта энциклопедия описывает личности 30 изобретателей с XI века до наших дней. Вы узнаете о наших предках и современниках, которые смогли совершить прорыв в науке, технике и культуре и сделали мир таким, каким мы видим его сегодня.





«Больше жизни, Хлоя Браун!»

Автор: Талия Хибберт

Издательство: АСТ

Жанр: зарубежная современная проза

Возраст: 18+

Страниц: 384

О чем книга:

Хлоя Браун — веб-дизайнер и домоседка, помешанная на планах и списках. Однако,оказавшись на волосок от смерти, она понимает: Вселенная подает ей знак. Пора сделать что-то с собственной жизнью! Хлоя составляет список. Ее замысел прост: она выполнит все пункты и автоматически станет другим человеком. Роман в духе «Бриджит Джонс», как прозвали его критики.

«Салихат»

Автор: Наталья Елецкая

Издательство: АСТ

Жанр: российская современная проза

Возраст: 16+

Страниц: 288

Цитата:

«Мне шестнадцать, и меня некому защитить. Моя мать умерла так давно, что я ее почти не помню, а мою любимую сестру Диляру отец выдал замуж прошлым летом, теперь она живет в соседнем селе и видимся мы редко. Я живу в доме отца и его новой жены, которая занята тем, что каждый год рожает по ребенку. Жубаржат почти не покидает своей половины, она занята детьми и хозяйством, а когда нам удается перекинуться словечком, из страха перед мужем она даже пожалеть меня не смеет, не говоря уж о том, чтобы чем-то помочь».

О чем книга:

Салихат живет в дагестанском селе, затерянном среди гор. Как и все молодые девушки, она мечтает о счастливом браке, основанном на взаимной любви и уважении. Но отец все решает за нее. Салихат против воли выдают замуж за вдовца Джамалутдина. Девушка попадает в незнакомый дом, где ее ждет новая жизнь со своими порядками и обязанностями. Ей предстоит угождать не только мужу, но и остальным домочадцам. Но больше всего Салихат пугает таинственное исчезновение первой жены Джамалутдина, красавицы Зехры...





«Работа, которая заряжает»

Автор: Елена Рязанова

Издательство: «МиФ»

Жанр: психология

Возраст: 18+

Страниц: 288

Цитата:

«Знакомьтесь, Антон. Работает программистом в IT-компании, размышляет об уходе и даже о смене карьеры. Сейчас он тимлид, за несколько лет успел завершить ряд проектов в двух компаниях и на фрилансе. Я решила написать эту книгу для таких же, как Антон, толковых ребят, которые искренне вкладываются в свою работу, умеют работать классно, умеют работать на результат. Но иногда их ноги на работу не несут — нет того кайфа, ради которого стоит так выкладываться».

О чем книга:

Иллюстрированная книга от Елены Резановой о том, как сонастроиться с самим собой, чтобы работа начала заряжать и приносить радость. Это книга-практикум: материал прикладной и связанный с вашей повседневной реальностью. Внутри вы найдете тесты, чек-листы и результаты научных исследований.

Удовольствие от работы — это не вопрос «ЧТО делать?», это вопрос «КАК делать?». Другими словами, сама по себе работа и задачи не заряжают и не лишают энергии. Такими их делает наш способ действия.

«Искусство конфликта»

Автор: Иэн Лесли

Издательство: «КоЛибри»

Жанр: психология

Возраст: 18+

Страниц: 336

Цитата:

«Чтобы преодолеть трудности, которые создает несогласие, нельзя избегать его. Вместо этого нам нужно радикально изменить наши мысли о нем и отношение к нему. Люди совсем не случайно снова и снова вовлекаются в конфликты. Конфликты — абсолютно необходимая составляющая жизни, и это не преувеличение».

О чем книга:

В чем секрет гармоничных отношений? Что стоит за некоторыми из величайших научных и творческих прорывов? Неожиданный ответ: конфликт. Продуктивное несогласие — это образ мышления, возможно, лучший из имеющихся. Оно развивает наш разум и творческий потенциал и даже может объединять. Оно жизненно необходимо для успеха любого совместного предприятия — от брака до коммерческой компании. Автор этой книги предлагает набор эффективных инструментов, которые все мы можем использовать, чтобы наши диалоги были более конструктивными.





«Заяц с янтарными глазами: скрытое наследие»



Автор: Эдмунд де Вааль

Издательство: «МиФ»

Жанр: искусство, биография

Возраст: 16+

Страниц: 181

Цитата:

«Мой учитель никогда не бывал в Японии, но целые полки у него были заставлены книгами о японской керамике. За кружкой позднего утреннего кофе с молоком мы обсуждали достоинства тех или иных чайных чашек. Остерегайся неоправданных жестов, говорил он: меньше значит больше».

О чем книга:

«Заяц с янтарными глазами» — книга-музей, и главные герои здесь — предметы: фигурки нэцке, архивные хранилища, винтовые лестницы. Впрочем, в отличие от классических музеев, в этом нет табличек «руками не трогать» — как раз наоборот. Книга де Вааля — целиком тактильный текст. Автор рассказывает историю своих предков через их коллекции, один за другим перебирая экспонаты, вспоминая об архивах братьев де Гонкур, Марселя Пруста, Клода Моне и многих других писателей и художников, с которыми дружили его деды и прадеды.

«Шерики и уроки финансовой грамотности»

Автор: Денис Астафьев

Издательство: «Альпина»

Жанр: детская литература

Возраст: 5+

Страниц: 32

О чем книга:

Почему многие люди усердно работают, но так и не становятся богатыми? Когда маленький шерик Спо задался этим вопросом, его старый мудрый дедушка уже знал, кто точно даст хороший ответ. Конечно, это Бумажкины — семья, в доме которых много лет живут шерики! В этой книге Спо получит много полезной информации о том, как правильно распоряжаться деньгами. Как правильно копить деньги? Как быть с очень дорогими покупками, на которые копить долго? Зачем нужны акции, кредиты и банковские вклады?





«Остров»

Автор: Рагнар Йонассон

Издательство: «Азбука»

Жанр: детектив, триллер

Возраст: 18+

Страниц: 352

Цитата:

«Она крайне редко упоминала о произошедшем. Казалось, что так ей проще переживать свое горе — она нашла способ справляться с выпавшей на ее долю неописуемой скорбью. Дагур же, увы, такого способа для себя пока не нашел, но надеялся, что научится превозмогать боль иначе».

О чем книга:

Четверо друзей отправились отдохнуть на остров недалеко от побережья Исландии, и никто из них не мог предположить, что эта поездка обернется трагедией... Инспектор полиции ведет расследование и обнаруживает странную связь истории на острове с делом десятилетней давности, когда была найдена мертвой молодая женщина, погибшая при неясных обстоятельствах в столь же пустынном месте. Инспектор блуждает по лабиринту недомолвок и все больше убеждается, что никто не говорит ей всю правду, включая самых близких людей. Книга впервые выходит на русском языке.

«Как контролировать эмоции»

Автор: Патрик Кинг

Издательство: «Альпина» («Библос»)

Жанр: психология

Возраст: 18+

Страниц: 159

Цитата:

«Когда вы попадаете в ситуацию, при которой ладони начинают потеть, сердцебиение учащается, а вы начинаете активно оглядываться вокруг, тело проделывает все эти физические действия без особых раздумий. Действия реактивны. Но ваш разум последовательно интерпретирует комбинацию данных изменений как чувство страха. Сначала вы получаете стимулирующий сигнал, за ним следуют физические реакции, а затем идет физиологическая реакция — эмоция».

О чем книга:

Эмоции обладают огромной властью над нами. Но мы не должны становиться их заложниками. Нужно добиваться четкого баланса, ощущая их в полной мере, не подавляя, но регулируя. Эта книга рассматривает проблему эмоциональной устойчивости, которая так актуальна в наш стремительный век. Последняя глава книги посвящена профилактике управления своими эмоциями.

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Источник фото: mann-ivanov-ferber.ru, eksmo.ru, azbooka.ru, ast.ru, alpinabook.ru