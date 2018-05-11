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/ Южноуральские климатологи пообещали теплое лето

Южноуральские климатологи пообещали теплое лето

Майскую погоду специалисты посчитали в пределах нормы.
сегодня в 14:32
  |  Общество

Новость об отключении отопления вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Одни радуются установившейся в квартирах средней температуре, другие переживают из-за все еще холодных дней и ночей. Однако, по словам специалистов, такая погода в мае соответствует норме, и решение властей справеливое. Средний ночной минимум — плюс 7 градусов, а дневной — плюс 14. Он выведен на основе многолетних наблюдений. Кроме того, это признак теплого лета.

Чем теплее в мае, тем потом сильнее заток холода. Поэтому жаркой погоде не стоит радоваться. Я всегда рада, если май у нас прохладный в надежде на теплое лето. Этот год вообще аномальный. Весна у нас всегда сухая, а в этом году наоборот. В природе существует компенсация положительных и отрицательных аномалий. Долгосрочный был прогноз, что август будет жаркий. — рассказала сайту «Первый областной» климатолог Екатерина Пестрякова.

Специалист, правда, посоветовала смотреть краткосрочные прогнозы на один день, поскольку они более точные.

Роспотребнадзор же советует защищаться от жары, которая может прийти на Южный Урал в летние месяцы. Например, ограничить пребывание на улице, физические нагрузки, ходить под солнцем только с головным убором, пить больше жидкости и избегать жирной пищи.

Напомним, отопление в домах Челябинска отключат уже 14 мая, но выходные перед этим будут очень холодными. Ночью температура достигнет нуля.

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