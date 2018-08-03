/ «Могилы истоптаны, скотина гуляет». Беспорядок на кладбище возмутил жителей Нязепетровска

Последствия погрома сняли на видео.

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Жители Нязепетровска жалуются на бардак на городском кладбище. Единственное место для погребения усопших оказалось в ужасном состоянии. Своим возмущением от бездействия администрации погоста жители города поделились в социальных сетях.

Пришла на городское кладбище и ужаснулась. Могилы истоптаны, венки разбросаны, домашняя скотина там гуляет, ворота открыты, забора нет. Это видеть не приятно. Кто несет ответственность за наше кладбище?! Даже тут порядка нет. Администрации вообще не до чего! — возмущаются нязепетровцы.

Очевидцы прислали в редакцию сайта «Первый областной» короткие видео с места. Кадры подтверждают слова местных жителей. Кресты и памятники повалены, могилы завалены ветками деревьев. Кругом на территории городского кладбища разбросан мусор. Баки для отходов также заполнены.

Напомним, ранее на чебаркульском кладбище устроили погром. Разбитые памятники и сломанные кресты потрясли горожан. Пострадало минимум три захоронения.