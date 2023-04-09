Кладбища Магнитогорска обработают от клещей

Акарицидная обработка стартует 11 апреля

На предстоящей неделе в Магнитогорске кладбища обработают от клещей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, акарицидная обработка стартует 11 апреля и продлится пять дней. Горожан просят на это время воздержаться от посещения кладбищ.

За пять дней обработают все четыре кладбища: Левобережное, Правобережное, Южное и Новосеверное. Общая площадь обработки составит более 327 гектаров.

«Используемые препараты безопасны для людей и домашних животных, однако просим магнитогорцев соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения территории городских кладбищ до завершения акарицидной обработки»,— рекомендовали в мэрии.

Горожанам напомнили, что Радоница в этом году выпадает на 25 апреля, поэтому они успеют убрать могилы своих родственников до праздника.

Ранее о проведении акарицидной обработки сообщили в администрации Челябинска. В столице Южного Упала первым делом также обработают кладбища.