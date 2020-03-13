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Уже сейчас на челябинской «Кировке» не увидеть «летников», уличных кафе и киосков «швейцарских» часов. Демонтаж идет во всю, чтобы к международным саммитам она повторила концепцию, предложенную еще 20 лет назад. Здесь будут только пара лавок с прессой и магазин сувениров.
«Нагромождать улицу не нужно, убрать заведения стритфуда», — говорит прохожий.
С ним согласны и другие горожане. Челябинцы предлагают добавить побольше арт-объектов, площадок для проведения фестивалей. Также хотят громкую музыку и фасады. Много зелени, детскую площадку, главное — никаких ларьков.
Как изменится излюбленное место горожан и гостей Челябинска, смотрите в «Итогах недели» на ОТВ вечером 14 марта.