«Хьюстон, у нас проблемы». В Магнитогорске составили словарь современных крылатых слов

В книге собраны неологизмы конца XX и начала XXI века

Лингвисты МГТУ имени Носова составили уникальный «Русско-болгарский словарь фразеологических неологизмов конца XX — начала XXI века». Труд не имеет аналогов в славянской лексикографии, сообщает в пятницу, 17 декабря, пресс-служба вуза.

«Это первый опыт создания толково-переводного современного словаря фразеологических неологизмов в мире», — подчеркивает значимость книги руководитель коллектива авторов, профессор, доктор филологических наук Светлана Шулежкова.

По словам ученого, на рубеже веков яркие выражения многократно тиражируются в едином цифровом пространстве и быстро закрепляются в языках разных наций.

«Для словаря мы отобрали 350 сверхсловных единиц, наиболее употребительных в русском и болгарском языках. Каждый фразеологический неологизм мы сопроводили историей его возникновения, семантической характеристикой и примерами употребления. При отсутствии в болгарском языке фразеологического эквивалента в книге используется принцип адекватного перевода», — говорит Светлана Шулежкова.

На страницах словаря можно встретить такие выражения, как «информационная безопасность», «беги, Форест, беги», «ипотечные каникулы», «спящая ячейка», «гугл в помощь», «Хьюстон, у нас проблемы», «красная зона»… Все они активно употребляются как в русской, так и в болгарской речи.

А в это время российские филологи готовят очередную реформу русского языка. В чем ее суть, рассказала преподаватель ЧелГУ, кандидат филологических наук, эксперт предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, председатель региональной предметной комиссии Всероссийской общественно-просветительской акции «Тотальный диктант» Ирина Голованова.

