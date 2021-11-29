Российские филологи готовят очередную реформу русского языка. Ведущие лингвисты страны намерены написать новый свод правил по орфографии. После того как нам разрешили говорить «черноЕ кофе», многие приняли эту новость с опаской. В чем суть реформы и нужно ли вообще держать в рамках живой язык, журналисту ИА «Первое областное» рассказала преподаватель ЧелГУ, кандидат филологических наук, эксперт предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, председатель региональной предметной комиссии всероссийской общественно-просветительской акции «Тотальный диктант» Ирина Голованова.
— Ирина Юрьевна, многие из нас сегодня в недоумении: не придется ли журналистам, учителям, секретарям да и всем россиянам переучивать правила русского языка? Не полетят ли на свалку старые словари и учебники?
— Для начала стоит определить, что именно будет меняться. Во-первых, изменения коснутся правил, а не самого языка, его системы (было бы странно предположить, что в один день мы можем изменить то, что складывалось веками!). Во-вторых, речь идет о проекте, который предполагает составление краткого свода актуальных орфографических правил. Следовательно, само русское письмо не изменится, будут скорректированы формулировки правил, упорядочены некоторые вариативные случаи написания, рассмотрены более современные примеры.
— Почему эта реформа назрела именно сейчас?
— Каждая реформа продиктована изменениями, происходящими в языке. Так, еще при Петре I был введен новый гражданский шрифт. Реформа 1917—1918 годов упростила русское письмо: вышли из употребления многие орфографические архаизмы — буквы, окончания, правила, которые не поддерживались в практике употребления языка, хотя колебания в орфографических правилах не были устранены. Реформа 1956 года также была направлена на упорядочение, а не на изменение русского правописания. Так, например, в результате поправок из трех вариантов «притти», «придти» и «прийти» как нормативный был выбран последний, через дефис стали писать прилагательные, обозначающие оттенки цветов и многое другое.
Почему возникла необходимость реформы сегодня? Современный человек постоянно сталкивается с большим объемом информации, которую необходимо быстро переработать и затем грамотно оформить в высказывание. Кроме того, многие правила в академических справочниках представлены очень развернуто, включают большое число примечаний, — а это не всегда удобно, когда нужно быстро выбрать правильный вариант. Значит, необходим свод правил, в котором формулировки правил станут более удобными для применения.
Сегодня в русском языке появляются все новые и новые слова, которые тоже ждут своего описания в словарях. Особенно актуальны ставшие уже привычными слова: «интернет», «Яндекс», «онлайн», «Инстаграм». Некоторые заимствованные слова уже занесены в словари, например, «рукола», которое рекомендовано писать с одной «к», а в написании слова «Инстаграм» возможны варианты: с прописной буквы в кавычках или без них, а также со строчной не в значении названия компании, а как средства коммуникации.
— Новых слов действительно много. И пишут их зачастую по-разному. Где узнать норму, правильный вариант?
— Кстати, самые популярные вопросы, адресованные филологам, не касаются орфографии. Люди спрашивают, как правильно говорить: «на Украине» или «в Украине»? Можно ли использовать феминитивы, то есть такие наименования лиц женского пола, как «блогерша» или «авторка»... По теме нашего разговора актуален вопрос: как написать по-русски слово Instagram?
Свод действующих правил представлен в полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией В. В. Лопатина, о написании и употреблении слов можно узнать на портале «Грамота.ру», где много и другой интересной информации о языке. Еще один ресурс с постоянно обновляющейся базой данных — научно-информационный «Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
— А старый справочник Розенталя — на выброс?
— Справочник Дитмара Эльяшевича Розенталя по-прежнему остается популярным у тех, кто интересуется вопросами нормы. Кроме правил орфографии и пунктуации, в нем есть информация о постановке ударения, выборе грамматической формы слова и многое другое.
— Когда ожидается выход новых правил?
— Краткий свод — уже к концу 2021 года, а полный свод — к 2023 году. Такие сроки указаны в законопроекте «Об утверждении правил русской орфографии». Хотя, конечно, работа предстоит грандиозная и по своему масштабу, и по своей значимости.
Орфография, пожалуй, самый консервативный раздел русского языка. Гораздо быстрее меняются произношение, лексика.
— Язык начала этого века действительно переживает глобальную революцию или это обычное состояние языка?
— Язык всегда реагирует на состояние общества. Другое дело, что не все слова попадают в словари. Только время может показать, действительно ли это слово необходимо языку. И даже, по-моему, насколько оно психологически комфортно, не вызывает ли отрицательных ассоциаций. Так, скорее всего, произойдет со словами, связанными с пандемией: «ковид», «антиваксер», «ковикулы», «коронакризис»...
— Сохранилось ли в наше время такое понятие, как «чистый русский язык»?
— Чистота языка — понятие относительное. Если общение официальное, то употребление сниженной или субъективно-оценочной лексики будет говорить о невысокой речевой культуре. В неформальных ситуациях нарушение нормы в языковой игре, особенно в речи грамотного человека, создает непринужденный тон общения.
— Языковая игра сродни искусству. Но в обычной жизни мы все чаще слышим грубую речь. Откроешь окно во двор — и тебе в уши летят матюки с детской площадки...
— Конечно, мат режет слух, неслучайно он относится к табуированной речи. Это вопрос этики, вопрос культуры человека. Не сдержанная негативная энергия так или иначе передается другому человеку. Дети же часто неосознанно повторяют за своими сверстниками, а в речи подростка такие явления — «болезнь роста», социализация.
Преподаватель ЧелГУ, эксперт Ирина Юрьевна Голованова
— Какая проблема самая ощутимая? Отношение к языку школьников?
— Современные дети очень прагматичны. Отношение к языку, начальная грамотность формируются, конечно, в семье. В старших классах мотивация к более осознанному владению языком появляется ближе к выпускным экзаменам — ОГЭ или ЕГЭ. А ведь в языке огромные ресурсы для развития мышления, умения коммуницировать.
Потребность в развернутом, связном выражении мыслей все больше уходит сегодня на второй план. В интернет-коммуникации тексты часто передают информацию при помощи коротких фраз и сопровождаются визуальными средствами.
Часто и воспринимать задание современному школьнику проще, если оно представлено не в форме высказывания, а как алгоритм последовательных действий. Можно сказать, что формируется мышление тестовое. Этому способствует и ставший традиционным тестовый формат контрольных работ, в которых задание чаще звучит так: «Укажите номера...» или «Выберите варианты ответов».
Как можно преодолеть эти трудности? Больше читать, читать осмысленно, размышлять над прочитанным. Это может быть литература художественная, специальная.
— Давайте вернемся к норме. Пусть не так быстро, но нормы все же меняются. Нужно ли вообще держать в рамках родной язык?
— Язык — явление живое, он реагирует на те изменения, которые происходят вокруг. И это связано с появлением новых слов, с процессом их адаптации к системе русского языка: как в произношении, так и в грамматике, в правописании. Неслучайно многие заимствованные слова, прочно укоренившись в нашей речи, начинают «обрастать» родственниками. Например, названия компаний «Твиттер», «Фейсбук» стали именами нарицательными, обозначают средства коммуникации, от них образовались однокоренные слова: «твиттер» — «твитнуть», «фейсбук» — «фейсбучный». Естественный процесс развития языка вряд ли удастся удержать в рамках. Норма, в свою очередь, помогает сделать язык более универсальным средством общения, избежать разночтения, особенно в тех сферах, где это необходимо.
— А язык сейчас знают хуже, чем раньше?
— Стало больше небрежности по отношению к языку, с этим связаны разные ошибки. Однако каждый может поднять уровень своей речевой культуры и потренировать навык грамотного письма. На базе библиотек сегодня открываются Центры грамотности, а значит, поддержки, популяризации русского языка. Этот проект появился благодаря образовательно-просветительской акции «Тотальный диктант».
Традиционно Тотальный диктант проходит в апреле. На сайте Тотального диктанта есть много обучающих ресурсов, которые доступны в течение всего года: интерактивные диктанты, уроки грамотности в онлайн-школе, научно-популярные лекции и многое другое, что поможет повысить уровень своей грамотности.
— Кто приходит к вам на Тотальный диктант? Одни филологи, учителя?
— Тотальный диктант проходит в Челябинске с 2012 года. За это время количество участников выросло до двух с лишним тысяч, однако сложная ситуация 2020 года внесла свои коррективы в проведение акции. Участником может стать любой желающий, поэтому писать диктант приходят люди разного возраста, разных профессий, школьники, студенты и пенсионеры. Всех объединяет прежде всего интерес к языку, а также желание проверить свою грамотность. На многих площадках организаторы готовят различные мероприятия: выставки, экскурсии, научно-популярные лекции. В 2019 году на церемонию награждения в Челябинск приезжал председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Маркович Пахомов. Он отвечал на вопросы участников акции, прочитал лекцию о современных процессах в русском языке.
Очень приятно, когда участники акции рассказывают о своих успехах, о том, что они наконец получили свою долгожданную пятерку за диктант.
— А какие ошибки на Тотальном диктанте, как правило, допускают челябинцы?
— Это зависит от текста. Например, в 2020 году в тексте Дмитрия Глуховского было много диалогов, эти конструкции оказались сложными для участников, поэтому было много пунктуационных ошибок. А в целом ошибки на сложные орфографические правила: правописание наречий, одна и две буквы «н»... Так, в 2017 году сложными оказались слова «коньяк» и «пьедестал», в которых участники акции написали «ъ». Часто ошибки допускаются в устаревших словах. Есть еще один тип ошибок, на основе ослышек, творческой интерпретации смысла незнакомого слова. Такой тип ошибок даже персонизировался в образ Евы Даласкиной. Свое имя Ева получила благодаря «творчеству» одного из участников Тотального диктанта. Это вольная интерпретация имени автора диктанта — Евгения Водолазкина (Е. Водолазкин — Ева Даласкина). Эксперты, проверяющие диктант, с нетерпением ждут встречи с Евой.
— Должен ли каждый чувствовать свою ответственность за чистоту русского языка? Или это работа филологов?
— Конечно, все мы несем ответственность за язык и за то, что говорим. И это касается каждого.