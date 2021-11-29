«Старые словари выбрасывать не придется»: челябинский лингвист — о грядущей реформе русского языка

Преподаватель ЧелГУ Ирина Голованова рассказала, почему не стоит бояться нововведений и как подтянуть свою грамотность

Российские филологи готовят очередную реформу русского языка. Ведущие лингвисты страны намерены написать новый свод правил по орфографии. После того как нам разрешили говорить «черноЕ кофе», многие приняли эту новость с опаской. В чем суть реформы и нужно ли вообще держать в рамках живой язык, журналисту ИА «Первое областное» рассказала преподаватель ЧелГУ, кандидат филологических наук, эксперт предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку, председатель региональной предметной комиссии всероссийской общественно-просветительской акции «Тотальный диктант» Ирина Голованова.

— Ирина Юрьевна, многие из нас сегодня в недоумении: не придется ли журналистам, учителям, секретарям да и всем россиянам переучивать правила русского языка? Не полетят ли на свалку старые словари и учебники?

— Для начала стоит определить, что именно будет меняться. Во-первых, изменения коснутся правил, а не самого языка, его системы (было бы странно предположить, что в один день мы можем изменить то, что складывалось веками!). Во-вторых, речь идет о проекте, который предполагает составление краткого свода актуальных орфографических правил. Следовательно, само русское письмо не изменится, будут скорректированы формулировки правил, упорядочены некоторые вариативные случаи написания, рассмотрены более современные примеры.

— Почему эта реформа назрела именно сейчас?

— Каждая реформа продиктована изменениями, происходящими в языке. Так, еще при Петре I был введен новый гражданский шрифт. Реформа 1917—1918 годов упростила русское письмо: вышли из употребления многие орфографические архаизмы — буквы, окончания, правила, которые не поддерживались в практике употребления языка, хотя колебания в орфографических правилах не были устранены. Реформа 1956 года также была направлена на упорядочение, а не на изменение русского правописания. Так, например, в результате поправок из трех вариантов «притти», «придти» и «прийти» как нормативный был выбран последний, через дефис стали писать прилагательные, обозначающие оттенки цветов и многое другое.

Почему возникла необходимость реформы сегодня? Современный человек постоянно сталкивается с большим объемом информации, которую необходимо быстро переработать и затем грамотно оформить в высказывание. Кроме того, многие правила в академических справочниках представлены очень развернуто, включают большое число примечаний, — а это не всегда удобно, когда нужно быстро выбрать правильный вариант. Значит, необходим свод правил, в котором формулировки правил станут более удобными для применения.

Сегодня в русском языке появляются все новые и новые слова, которые тоже ждут своего описания в словарях. Особенно актуальны ставшие уже привычными слова: «интернет», «Яндекс», «онлайн», «Инстаграм». Некоторые заимствованные слова уже занесены в словари, например, «рукола», которое рекомендовано писать с одной «к», а в написании слова «Инстаграм» возможны варианты: с прописной буквы в кавычках или без них, а также со строчной не в значении названия компании, а как средства коммуникации.

— Новых слов действительно много. И пишут их зачастую по-разному. Где узнать норму, правильный вариант?

— Кстати, самые популярные вопросы, адресованные филологам, не касаются орфографии. Люди спрашивают, как правильно говорить: «на Украине» или «в Украине»? Можно ли использовать феминитивы, то есть такие наименования лиц женского пола, как «блогерша» или «авторка»... По теме нашего разговора актуален вопрос: как написать по-русски слово Instagram?

Свод действующих правил представлен в полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией В. В. Лопатина, о написании и употреблении слов можно узнать на портале «Грамота.ру», где много и другой интересной информации о языке. Еще один ресурс с постоянно обновляющейся базой данных — научно-информационный «Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

— А старый справочник Розенталя — на выброс?

— Справочник Дитмара Эльяшевича Розенталя по-прежнему остается популярным у тех, кто интересуется вопросами нормы. Кроме правил орфографии и пунктуации, в нем есть информация о постановке ударения, выборе грамматической формы слова и многое другое.

— Когда ожидается выход новых правил?

— Краткий свод — уже к концу 2021 года, а полный свод — к 2023 году. Такие сроки указаны в законопроекте «Об утверждении правил русской орфографии». Хотя, конечно, работа предстоит грандиозная и по своему масштабу, и по своей значимости.

Орфография, пожалуй, самый консервативный раздел русского языка. Гораздо быстрее меняются произношение, лексика.

— Язык начала этого века действительно переживает глобальную революцию или это обычное состояние языка?

— Язык всегда реагирует на состояние общества. Другое дело, что не все слова попадают в словари. Только время может показать, действительно ли это слово необходимо языку. И даже, по-моему, насколько оно психологически комфортно, не вызывает ли отрицательных ассоциаций. Так, скорее всего, произойдет со словами, связанными с пандемией: «ковид», «антиваксер», «ковикулы», «коронакризис»...

— Сохранилось ли в наше время такое понятие, как «чистый русский язык»?

— Чистота языка — понятие относительное. Если общение официальное, то употребление сниженной или субъективно-оценочной лексики будет говорить о невысокой речевой культуре. В неформальных ситуациях нарушение нормы в языковой игре, особенно в речи грамотного человека, создает непринужденный тон общения.

— Языковая игра сродни искусству. Но в обычной жизни мы все чаще слышим грубую речь. Откроешь окно во двор — и тебе в уши летят матюки с детской площадки...

— Конечно, мат режет слух, неслучайно он относится к табуированной речи. Это вопрос этики, вопрос культуры человека. Не сдержанная негативная энергия так или иначе передается другому человеку. Дети же часто неосознанно повторяют за своими сверстниками, а в речи подростка такие явления — «болезнь роста», социализация.





Преподаватель ЧелГУ, эксперт Ирина Юрьевна Голованова

— Какая проблема самая ощутимая? Отношение к языку школьников?

— Современные дети очень прагматичны. Отношение к языку, начальная грамотность формируются, конечно, в семье. В старших классах мотивация к более осознанному владению языком появляется ближе к выпускным экзаменам — ОГЭ или ЕГЭ. А ведь в языке огромные ресурсы для развития мышления, умения коммуницировать.

Потребность в развернутом, связном выражении мыслей все больше уходит сегодня на второй план. В интернет-коммуникации тексты часто передают информацию при помощи коротких фраз и сопровождаются визуальными средствами.

Часто и воспринимать задание современному школьнику проще, если оно представлено не в форме высказывания, а как алгоритм последовательных действий. Можно сказать, что формируется мышление тестовое. Этому способствует и ставший традиционным тестовый формат контрольных работ, в которых задание чаще звучит так: «Укажите номера...» или «Выберите варианты ответов».

Как можно преодолеть эти трудности? Больше читать, читать осмысленно, размышлять над прочитанным. Это может быть литература художественная, специальная.

— Давайте вернемся к норме. Пусть не так быстро, но нормы все же меняются. Нужно ли вообще держать в рамках родной язык?

— Язык — явление живое, он реагирует на те изменения, которые происходят вокруг. И это связано с появлением новых слов, с процессом их адаптации к системе русского языка: как в произношении, так и в грамматике, в правописании. Неслучайно многие заимствованные слова, прочно укоренившись в нашей речи, начинают «обрастать» родственниками. Например, названия компаний «Твиттер», «Фейсбук» стали именами нарицательными, обозначают средства коммуникации, от них образовались однокоренные слова: «твиттер» — «твитнуть», «фейсбук» — «фейсбучный». Естественный процесс развития языка вряд ли удастся удержать в рамках. Норма, в свою очередь, помогает сделать язык более универсальным средством общения, избежать разночтения, особенно в тех сферах, где это необходимо.

— А язык сейчас знают хуже, чем раньше?

— Стало больше небрежности по отношению к языку, с этим связаны разные ошибки. Однако каждый может поднять уровень своей речевой культуры и потренировать навык грамотного письма. На базе библиотек сегодня открываются Центры грамотности, а значит, поддержки, популяризации русского языка. Этот проект появился благодаря образовательно-просветительской акции «Тотальный диктант».

Традиционно Тотальный диктант проходит в апреле. На сайте Тотального диктанта есть много обучающих ресурсов, которые доступны в течение всего года: интерактивные диктанты, уроки грамотности в онлайн-школе, научно-популярные лекции и многое другое, что поможет повысить уровень своей грамотности.

— Кто приходит к вам на Тотальный диктант? Одни филологи, учителя?

— Тотальный диктант проходит в Челябинске с 2012 года. За это время количество участников выросло до двух с лишним тысяч, однако сложная ситуация 2020 года внесла свои коррективы в проведение акции. Участником может стать любой желающий, поэтому писать диктант приходят люди разного возраста, разных профессий, школьники, студенты и пенсионеры. Всех объединяет прежде всего интерес к языку, а также желание проверить свою грамотность. На многих площадках организаторы готовят различные мероприятия: выставки, экскурсии, научно-популярные лекции. В 2019 году на церемонию награждения в Челябинск приезжал председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Маркович Пахомов. Он отвечал на вопросы участников акции, прочитал лекцию о современных процессах в русском языке.

Очень приятно, когда участники акции рассказывают о своих успехах, о том, что они наконец получили свою долгожданную пятерку за диктант.

— А какие ошибки на Тотальном диктанте, как правило, допускают челябинцы?

— Это зависит от текста. Например, в 2020 году в тексте Дмитрия Глуховского было много диалогов, эти конструкции оказались сложными для участников, поэтому было много пунктуационных ошибок. А в целом ошибки на сложные орфографические правила: правописание наречий, одна и две буквы «н»... Так, в 2017 году сложными оказались слова «коньяк» и «пьедестал», в которых участники акции написали «ъ». Часто ошибки допускаются в устаревших словах. Есть еще один тип ошибок, на основе ослышек, творческой интерпретации смысла незнакомого слова. Такой тип ошибок даже персонизировался в образ Евы Даласкиной. Свое имя Ева получила благодаря «творчеству» одного из участников Тотального диктанта. Это вольная интерпретация имени автора диктанта — Евгения Водолазкина (Е. Водолазкин — Ева Даласкина). Эксперты, проверяющие диктант, с нетерпением ждут встречи с Евой.

— Должен ли каждый чувствовать свою ответственность за чистоту русского языка? Или это работа филологов?

— Конечно, все мы несем ответственность за язык и за то, что говорим. И это касается каждого.