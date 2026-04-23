Хронический недосып может привести к раку молочной железы и толстой кишки

Онколог Дмитрий Мироненко объяснил, как усталость запускает мутацию клеток

Хроническая усталость и постоянный недосып серьезно снижают защитные силы организма, увеличивая риск злокачественных опухолей, сообщает портал Om1.ru.

«Недосып нарушает циркадные ритмы, снижает уровень мелатонина и влияет на работу генов, которые подавляют опухолевый рост. В свою очередь, хроническая усталость вызывает избыточную выработку кортизола, что способствует воспалению и увеличивает риск клеточных мутаций», — объясняет онколог-маммолог кандидат медицинских наук Дмитрий Мироненко.

Это может привести к развитию раковых заболеваний, таких как рак молочной железы, предстательной железы и колоректальный рак.

Врач рекомендует не игнорировать сигналы организма и уделять сну не менее 7–8 часов в сутки.

