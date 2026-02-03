Рак кожи и простаты стали самыми распространенными онкозаболеваниями на Южном Урале

За год в Челябинской области выявили 19 тысяч свежих случаев онкологии

Самые распространенные виды рака назвали на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск». По итогам 2025 года онкологию обнаружили у более чем 19 тысяч жителей региона.

Первое место в печальном рейтинге занимает рак кожи.

Вторым по частоте выявления стал рак предстательной железы, который за последние 10 лет показал значительный рост.

«Это связано с тем, что у нас стареет население. Средняя продолжительность жизни мужчин выросла, и пациенты старшей возрастной группы стали доживать до развития этого заболевания», — пояснил первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Гузь.

Третье место — у рака толстой кишки, четвертое — у рака молочной железы. Пятерку замыкает рак трахеи, бронхов и легкого. Примечательно, что 15 лет назад у мужчин лидировал именно рак легкого.

Врачи подчеркивают: многие опухоли удается выявить на ранней стадии во время диспансеризации — игнорировать такую возможность не нужно.

«Диспансеризация позволяет диагностировать у пациентов злокачественные новообразования на ранних стадиях: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, опухоли наружных локализаций», — отметил Александр Гузь.

А для профилактики окнологии стоит задуматься о своем образе жизни и поведении, так как в развитии заболевания значительную роль играют управляемые факторы риска.

«Основные факторы риска — это курение, избыточная масса тела, употребление алкоголя, низкая физическая активность и неправильное питание», — перечислил Гузь.

Модификация этих факторов — то есть отказ от вредных привычек, контроль веса и здоровый образ жизни — помогает существенно снизить риски развития рака.