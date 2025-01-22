В Челябинске запустят производство по переработке тетрапака в упаковку для яиц

Инвестпроект реализуют в качестве пилотного в России

Челябинская компания «Центр упаковки» приобрела новую производственную линию, которая сможет извлекать целлюлозу из тетрапака. На ее основе здесь будут выпускать экологичные упаковки для яиц. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В европейских и азиатских странах тетрапак давно перерабатывают. В России почти весь пластик уходит на мусорные полигоны, где разлагается десятками лет. Технология переработки тетрапака только начинает реализовываться в России, и Челябинская область станет одним из первых регионов, где расположится такое производство. Мощность линии позволит перерабатывать 900 тонн тетрапака в месяц.

Производство планируется сделать безотходным, поскольку из остаточного материала в «Центре упаковки» будут получать специальные гранулы — полиал. Его можно применять в дорожном строительстве, а также при создании малых архитектурных форм — лавочек и люков.

«Заводов по переработке тетрапака в России не так много, в Челябинской области нет вообще. Запуск такого производства в регионе позволит сократить объемы отходов, направляемых на захоронение, что очень важно для достижения целей, обозначенных президентом РФ, — достигнуть к 2030 году 100‑процентной сортировки ТКО, половина из которых должна будет идти на переработку», — уточнил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Запуск переработки тетрапака выгоден и его производителям, которые обязаны уплачивать экологический взнос или предоставлять документы об утилизации отходов.

Сегодня «Центр упаковки» выпускает 14 миллионов грохоток в месяц, перерабатывая бумагу, газеты и картон. Ранее гендиректор предприятия Алексей Лукин рассказал нам об особенностях производства такой упаковки.