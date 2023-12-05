Храм в честь священномученика Василия Носова построят в Миассе

Минувшей осенью Василия Миасского причислили к лику святых

В ближайшие несколько лет в Миассе Челябинской области построят новый храм в честь священномученика Василия Носова. Его возведут на месте, где сейчас располагается здание бывшей почты, когда-то обустроенное для молитв. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Новый дом Божий будет возведен на месте, где сейчас располагается устроенное когда-то в здании бывшей почты временное ветхое и малопригодное для богослужений молитвенное помещение. Со строительством храма Благовещения Пресвятой Богородицы необходимость во временной молитвенной комнате отпала. Поэтому на данной территории уже давно было запланировано возведение благолепного храма и несколько лет велась работа над проектной документацией»,— уточнили в митрополии.

Храм построят в честь великомученика Василия Носова, служившего в Миассе в начале XX века. Несколько раз священника арестовывали и отправляли в концлагерь и тюрьму по обвинению в антисоветской и проповеднической деятельности. В октябре 1937 года он был расстрелян. 24 августа 2023 года Священный Синод включил имя Василия Носова в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. 15 октября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в Челябинске состоялось его прославление в лике святых.