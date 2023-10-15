Челябинского священномученика причислили к лику святых Русской православной церкви

Василия Носова расстреляли за его веру в 1937 году

Сегодня, 15 октября, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в Челябинске состоялось прославление в лике святых священномученика из Миасса Василия Носова. Во время торжественной службы было оглашено решение о его канонизации, затем прихожан благословили иконой с его изображением, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Службу с прославлением Василия Носова возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, всего на литургии собрались десять архипастырей. На службу в храм прибыло большое количество прихожан. Из разных уголков России и даже из Беларуси приехали потомки священномученика.

После того, как Викентий объявил о канонизации Василия Носова, он благословил молящихся иконой, на которой священномученик изображен с Евангелием в левой руке и крестом в правой.

Посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор сегодня и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он встретился с церковными иерархами и попросил передать верующим поздравления с днем канонизации миасского святого.

Присутствовал на службе замгубернатора Анатолий Векшин. Он передал поздравления Алексея Текслера.

«Сегодня мы собрались, чтобы благословить память священномученика Василия Носова. И пусть этот день будет нашим обязательством помнить и почитать наших мучеников, которые отдали жизнь ради веры. И пусть этот будет будет в нашей памяти как примеры силы воли, силы духа и силы веры»,— сказал Анатолий Векшин.

В конце службы верующим раздали иконки с изображением Василия Носова.

Василий Носов родился в 1886 году на Кубани. Повзрослев, богобоязненный юноша стал диаконом, а вскоре священником. После раскола в 1922 году он был отправлен в Миасс на принудительные работы, еще через несколько лет священника вновь арестовали и заключили в златоустовский изолятор по обвинению в антисоветской деятельности. Тогда Василия Носова приговорили к восьми годам заключения в концлагере, однако освободили досрочно — спустя пять лет. Но вскоре за активную проповедническую деятельность священника снова арестовали и посадили в тюрьму, а в сентябре 1937 года приговорили к расстрелу. 4 октября того же года священника расстреляли. Похоронили его в общей могиле.

24 августа этого года Священный Синод включил имя Василия Носова в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.