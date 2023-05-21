Храм Александра Невского в Челябинске украсили мозаикой

Изображения выполнены с использованием сусального золота

На алтарной части фасада храма Александра Невского в Челябинске появилась первая мозаика с изображением князя в боевых доспехах и с мечом. Над головой Александра Невского — стяг с изображением Спаса Нерукотворного. Об этом накануне сообщили в пресс-службе челябинской епархии.

«Мозаики размещены по всему периметру фасада. Но сейчас мы открыли только первую — ту, которой не навредят строительные работы. Изображения выполнены из смальты с использованием сусального золота. Это трудоемкая работа, требующая большой квалификации художников»,— рассказал настоятель храма протоиерей Борис Кривоногов.

Также он добавил, что при реставрации храма применяются отделочные материалы, близкие по составу к тем, которые существовали в начале XX века, когда строили храм. Например, окна в храме заменили на дубовые, кровлю и водосточные трубы сделали из меди, а пол на первом этаже — из мрамора шести цветов.

В подвале идут работы по обустройству крестильного помещения с большой купелью. Креститься полным погружением там сможет даже взрослый человек.

Ранее в храме расписали купол. Также подрядчик восстанавливает историческую роспись храма.

Все работы планируют завершить к концу 2024 года.