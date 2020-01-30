Хозяин популярного пса-певца Чарли из Миасса записал новый клип

Питомца в нем нет, композиция получилась серьезной.

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В Миассе хозяин пса-певца Чарли Юрий Мамонтов собирается выпустить новый клип. Правда, в этот раз Чарли в нем участвовать не будет, хозяин споет сам. Тема клипа — о собачьей жизни. Поскольку трек получился серьезным, было принято решение не давать Чарли партию.

«Сейчас я закончил монтировку нового клипа. В прошлом году был год Собаки, мне близка эта тема. Поэтому я решил сделать еще один клип. Думал, что Чарли мне подпоет, но получилось слишком серьезно, Чарли в нем не будет участвовать», — рассказал сайту «Первый областной» Юрий Мамонтов.

Напомним, что клип «На лабутенах» в исполнении Чарли появился в сети несколько лет назад. У клипа более 100 тысяч просмотров, пес стал очень популярен и даже попал на федеральное телевидение.

Петь Чарли начал совершенно случайно.

«Я монтировал обрабатывал очередной заказ, это была песня Лепса "Я стану водопадом", заказчик ее спел, я пытался обработать. Слушал оригинал. Чарли прибежал из другой комнаты, начал подпевать. Я услышал, что он попадает в ноты, в тональность, решил, что надо обучать его. Кроме "Водопада" он все игнорировал, потом постепенно начал петь и другие композиции», — рассказывает Юрий Мамонтов.

Сейчас Чарли активно подпевает разным исполнителям, подстраиваясь под ритм и темп композиции. Возможно, когда-нибудь у него появится еще один хит.