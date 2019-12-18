Чудом выжившая собака Вишня-Боня встретилась с хозяйкой в Сургуте

Владелица челябинского приюта доставила питомца домой.

Послушать 00:00

Чудом спасенная собака Боня, которую умирающей на трассе обнаружили в Челябинской области, вернулась к своим хозяевам в Сургут. В помощи хвостатой, а также ее транспортировке помогла зоозащитница Полина Кефер, которая рассказала, как животное отреагировало на своих хозяев.

«Она сразу узнала всю семью, мигом изменилась. Пару минут пометалась от меня к хозяйке Оксане. Но увидев, что мы не расстаемся пока все, сразу повела нас к дому, подъезду и квартире. А там тут же нашла свою любимую игрушку и начала моментально играть», — поделилась радостью зоозащитница Полина Кефер.

Сама же хозяйка не могла добраться, чтобы забрать своего питомца по одной простой причине - у Оксаны нет собственного автомобиля. Полина решила привезти животное сама. За время, которое зоозащитница лечила и выхаживала бедную четвероногую, они очень сблизились и привыкли друг к другу, но Полина не сожалеет и о расставании с Боней, которую она назвала Вишней до того, как узнала о прошлом собаки.

«Ни грамма печали у меня нет. Это радостное событие, хоть мы очень к ней привыкли. Таково мое предназначение — быть „воротами“: для кого-то в новую жизнь, а кто-то возвращается в старую, для кого-то стать „последним причалом“»,— рассказала Полина Кефер.

Отметим, что у собаки были тяжелые травмы: в ветклинике ей провели три операции. Но основную реабилитационную работу все же делала Полина. Это и массажи, и плавание и тренировки. Ранее животное не могло даже шевелить головой, а теперь это практически полностью здоровый и радующийся жизни пес.

Подробнее узнать о том, как восстанавливалась Вишня-Боня вы можете здесь.