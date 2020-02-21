Хореографы известного телешоу вновь будут учить танцевать челябинцев

Они примут участие в инклюзивном проекте клуба «Наше место».

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В Челябинске стартует инклюзивный танцевальный проект клуба «Наше место». В нем примут участие хореографы Екатерина Решетникова, Алексей Карпенко, Игорь Рудник, Александр Могилев, Виталий Савченко и Александр Тронов. Они будут учить мастерству волонтеров и участников с ограниченными возможностями.

«Я подобных проектов в стране больше не знаю! Когда я делаю номер с ребятами, то думаю не о том, что у них ограниченные возможности, а о том, что у них есть свои особенности. Мне очень важно, на какой волне проходят репетиции и какое у нас у всех настроение в зале и потом на сцене», — говорит хореограф шоу «Танцы» на ТНТ Екатерина Решетникова.

Отметим, что члены «Нашего места» постоянно совершенствуется и создают новые номера и танцевальные команды. Результат работы зрители смогут увидеть осенью 2020 года. Впервые в концерте примут участие ребята с ментальными нарушениями здоровья.