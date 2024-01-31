Урологический центр ОКБ № 3 получил УЗИ‑аппарат, повышающий выявление рака

Новая техника позволяет врачам брать биопсию подозрительных тканей

В 2023 году на Южном Урале у мужчин выявили 2,3 тысячи случаев рака предстательной железы. Заподозрить болезнь помогают определенные жалобы пациентов и анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Но одним из решающих методов диагностики рака является результат биопсии. Урологический центр ОКБ № 3 получил УЗИ‑аппарат, позволяющий брать биопсию из тканей, которые выглядят наиболее подозрительно. Как работает аппарат и насколько он уже повысил выявляемость рака, рассказал заведующий Урологическим центром ОКБ № 3, врач-уролог высшей категории Александр Казмирчук.





По словам доктора, когда медики делают биопсию, то есть берут кусочек тканей для анализа клеток под микроскопом, есть вероятность случайных ошибок, которые могут дать ложноотрицательный результат. Решающее значение имеет техника взятия биопсии, точки забора тканей, количество этих точек, а также условия транспортировки биоматериалов, условия их хранения, скорость транспортировки и качество работы лаборатории.

«Биопсия — длинная цепочка действий, которые могут оказаться дефектными. Общая статистика по России говорит нам о том, что число положительных результатов биопсии при подозрении на рак предстательной железы составляет 37—38%. А по результатам нашей работы за 2023 год мы получили 55% положительных результатов на онкологию. Аппарат УЗИ экспертного класса позволил нам верифицировать скрытый рак в большем объеме», — говорит Александр Казмирчук.

Аппарат УЗИ экспертного класса, установленный в центре, может работать в режиме гистосканинга. Он показывает очаги патологической плотности тканей.

«Рак предстательной железы — благодарное в плане лечения заболевание. На 1-й, 2-й и даже на 3-й стадии можно полностью излечить пациента. Поэтому призываю мужчин при любых изменениях в области малого таза: при нарушении мочеиспускания, при появлении хронического болевого синдрома, при ненормальном цвет эякулята, при ухудшении струи мочи — обращаться к врачу-урологу», — говорит доктор.

Заподозрить рак предстательной железы также можно по анализу крови на простат-специфический антиген (ПСА), который во время диспансеризации сдают мужчины старше 45 лет. При превышении этого маркера человека направят на дообследование — на УЗИ или МРТ по месту жительства, а потом — в Урологический центр ОКБ № 3 на биопсию.

«В нашей практике есть пациенты, у которых ПСА дал отрицательный результат, но при осмотре мы заподозрили онкологию. В группе таких пациентов процент верификации рака предстательной железы составил 12,5%», — добавляет доктор.

Аппарат УЗИ экспертного класса также можно использовать для диагностики других урологических заболеваний: воспалений, повреждений, мочекаменной болезни.





Челябинец Юрий Веселов больше года мучался от деликатной мужской проблемы. В Урологический центр ОКБ № 3 пенсионера привело сарафанное радио. Мужчина также прошел диагностику на УЗИ‑аппарате экспертного класса. Онкологию не нашли, но проблему решили — провели операцию, которая избавила пациента от болей.

«Во время операции я был в сознании. Врачи вежливые, приятные, поддерживали меня словом. Потом я несколько часов провел в палате, пришел в себя и уехал домой. Операцию сделали позавчера, и сегодня я чувствую себя отлично», — делится пациент.

Также в урологическом центре есть эндовидеостойка, которая позволяет проводить уретроцистоскопию — различать опухоль и хроническое воспаление. К результатам осмотра прикладывается картинка, по которой лечащий врач понимает, где находится и каких размеров образование.

Урологический центр ОКБ № 3 работает как дневной стационар: любые виды диагностики и операции здесь проводят в течение дня, что очень удобно для пациентов. Центр принимает больных со всей Челябинской области по направлению от терапевта, уролога или хирурга по месту жительства (нужны анализы и направление по форме 057‑у). Запись ведется с 8:00 до 14:00 по будням в кабинетах № 331, 333 и 335. Сам центр находится в Челябинске, на улице Островского, 81.

Что позволяет предупредить рак предстательной железы, читайте в отдельном материале.

