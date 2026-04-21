Каждый пятый челябинец в возрасте 35–45 лет продлит каникулы в мае

В это время они намерены использовать дни отпуска и отгулы

15% работающих жителей Челябинска планируют присоединить к майским праздникам дни отпуска или отгулы. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob по результатам опроса. В текущем году постановлением правительства РФ выходными объявлены периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Специалисты отметили, что 59% опрошенных не собираются удлинять отдых. Еще 15% респондентов трудятся по сменному графику, поэтому вопрос продления каникул для них неактуален.

Также аналитики зафиксировали зависимость желания отдыхать дольше от возраста и достатка. Среди горожан в возрасте 35–45 лет о таком намерении заявили 19%, что превышает показатели более молодой группы (13%) и участников старше 45 лет (12%).

Особенно заметна эта тенденция при росте зарплаты. Если среди челябинцев с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей продлить майские отпусками хотят лишь 9%, то в категории от 150 тысяч рублей таковых уже 22 процента. В SuperJob уточнили, что майские отпуска с финансовой точки зрения невыгодны, однако это не останавливает желающих отдохнуть.

Автор: Елена Шинкарук