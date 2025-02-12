Каждая пятая женщина отказалась делать аборт после посещения консультации

Такой статистикой поделился Минздрав Челябинской области

В 2024 году 17% женщин, которые пришли в женскую консультацию на аборт, изменили решение и сохранили ребенка. Такой статистикой поделился Минздрав региона на пресс-конференции, посвященной итогам национального проекта «Демография», который завершился в прошлом году.

Все шесть лет проекта, с 2019 по 2024 год, Минздрав Челябинской области создавал условия, чтобы детей в регионе рождалось больше.

Так, детские врачи получали новое оборудование: аппараты УЗИ, ЭКГ, рентген-стойки, а в поликлиниках проводили ремонт: создавались комнаты для кормления малышей, игровые зоны, колясочные.

Бесплодным парам помогали зачать ребенка с помощью ЭКО. Только в прошлом году за счет области медики провели 2300 циклов ЭКО и приняли 864 ребенка, зачатых таким сложным образом.

По области идут ремонты и переоснащение женских консультаций. В 2025 году будут отремонтированы и дооснащены женские консультации в Верхнеуральске, Агаповке, Верхнем Уфалее, Каслях, селе Миасском и на базе городской больницы № 3 в Копейске. А роддом Магнитогорска получит современное оборудование для родзалов и реанимации матерей и малышей.

Большой упор врачи делают на предотвращение абортов.

«В 2024 году в консультациях ввели мотивационное анонимное анкетирование. Женщина отвечает на ряд вопросов, после чего получает сообщение о положенных ей мерах социальной поддержки. Кроме того, она может поговорить с психологом горячей линии. В результате за год 17% женщин, пришедших делать аборт, отказались от этой идеи и решили рожать ребенка», — рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.

Какие материальные меры поддержки для семей с детьми существуют в Челябинской области, мы рассказали в отдельном материале.