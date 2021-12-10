Каток в челябинском парке Гагарина откроют 11 декабря

Рассказываем, как будет работать ледовая площадка

В субботу, 11 декабря, свой ледовый каток открывает челябинский парк Гагарина, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Насладиться зимними забавами можно по такому графику:

Понедельник — четверг: 12:00—21:00.

Пятница: 12:00—22:00.

Суббота: 10:00—22:00.

Воскресенье: 10:00—21:00.

Стоимость проката будет зависеть от наличия коньков.

Со своими коньками можно кататься без ограничения времени. Взрослый билет будет стоить 150 рублей, а детский — 100 рублей.

Кроме того, коньки можно взять напрокат. За 1,5 часа аренды взрослых коньков нужно отдать 150 рублей, за аренду детских — 100 рублей с человека.

Если вы держитесь на коньках неуверенно, можно арендовать «ассистента». Это специальная конструкция, которая помогает держать равновесие. Час аренды конструкции стоит 100 рублей, два часа — 150 рублей.

Также не забывайте, что в городе уже открыли другие катки, в том числе в парке Валентины Терешковой, здесь ледовые дорожки проложены прямо по аллеям парка.

Текст: Анастасия Некрасова.