/ Качество 71 уличного катка оценили общественники Челябинска

Нововведением зимнего сезона стала работа тренеров на местах.

Представители рабочей группы проверили состояние открытых хоккейных коробок во всех районах Челябинска спустя месяц после эксплуатации. Все катки успешно работают и находятся в удовлетворительном состоянии. Единственный момент, вызвавший вопросы, это освещение площадок. Также на площадках работают тренеры.

В этом году заливкой кортов занимается наша организация, когда в прошлом это были компании сторонние. В нашем штате есть сезонные штатные сотрудники, они и отвечают за заливку и состояние льда. Кроме того, в этом году мы создали 70 рабочих мест для наших инструкторов. — рассказал сайту «Первый областной» директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Напомним, к 20 декабря 2017 года в Челябинске планировали открыть 69 дворовых катков. Ледовые площадки расположились во всех районах города, больше всего хоккейных кортов в Курчатовском и Тракторозаводском районах. По распоряжению Евгения Тефтелева на их заливку выделено 3,5 миллиона рублей. Таким образом, в среднем один каток обойдется в 50 тысяч рублей. Однако на эти деньги «Спортивный город» смогли перевыполнить план и подготовить на 2 корта больше.



