Карьера для жителей Челябинска на первом месте

Популярный портал по поиску работы провел социологическое исследование

В Челябинске был проведен социологический опрос, целью которого было узнать, что важнее для горожан: семья или работа. В исследовании приняли участие 945 человек.

Выяснилось, что больше половины горожан, а именно 63%, готовы отодвинуть семейное счастье на второй план ради карьеры и более высокого заработка. Еще 4% опрошенных готовы и вовсе отказаться от общения с семьей в пользу работы. Лишь 33% отдают предпочтение семейному очагу.

Примечательно, что женщин, готовых пожертвовать семьей в угоду карьере, оказалось больше, нежели мужчин (61% против 57%).

Есть и те немногие, кто считает, что сочетать карьерный рост и построение счастливой семейной жизни, вполне реально. Их насчитали 9%. 73% опрошенных считают, что это довольно сложно, а остальные 18% не представляют, как это сделать.

Порядка половины опрошенных признались, что им знакомы случаи, когда семьи и вовсе распадались из-за работы одного из членов.