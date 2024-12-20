Челябинке с разрушенным сердцем собрали новое из протезов

С таким объемом поражения медики столкнулись в первый раз

Кардиохирурги спасли от гибели женщину из Челябинска, сердце которой было разрушено инфекцией, сообщает пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

В кардиоцентр Ирина Васильева (на фото в красном. — Прим. ред.) попала в критическом состоянии — и сразу в реанимацию. Женщина жаловалась на сильный упадок сил и одышку. Около года до этого у нее держалась температура, однако медики в поликлинике не могли найти причину инфекции. Ирина семь раз лежала в больницах, но очаг инфекции нашли только в кардиоцентре — во время операции на сердце. Гнойник находился рядом с корнем аорты. Во время операции гнойник вскрылся и оттуда вытек гной.

Инфекция успела разрушить клапаны сердца, а также окружающие их ткани. Поэтому кардиохирургам пришлось решать непростую задачу: сначала восполнить поврежденные фиброзные ткани внутри сердца, вшить два сосудистых протеза с клапанами, воссоздать коронарные артерии и закрыть дефекты тканей предсердий сердца. С таким объемом поражения челябинские медики столкнулись в первый раз.









«Мы охладили тело пациентки до 32 градусов и остановили ее сердце более чем на 4 часа. Благодаря слаженной работе бригады из восьми человек, в том числе перфузиологов и анестезиологов, операция прошла успешно», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением № 2, сердечно-сосудистый хирург Владислав Аминов.

Шесть лет назад этот доктор уже оперировал Ирину Васильеву здесь же, в кардиоцентре. Тогда у челябинки обнаружили аневризму аорты, которая развилась на фоне врожденного порока сердца. После операции пациентка чувствовала себя отлично: путешествовала, летала на самолете, работала.





Почему в сердце появился гнойник, не сказать однозначно. Но медики говорят, что у людей с врожденным или приобретенным пороком сердца риск заражения инфекционным эндокардитом гораздо выше, чем у здоровых людей.

«Любая перенесенная инфекция, будь то вирусная, бактериальная или грибковая, уже является фактором риска. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам после операций по протезированию клапанов тщательно следить за своим здоровьем и вовремя санировать очаги хронической инфекции, например лечить кариес», — говорит врач-кардиолог КХО № 2 Виктория Ленева.

Кстати, недавно на ХХX Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов Владислав Аминов получил почетное звание «Отличник здравоохранения».

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