/ Отправьтесь в страну чудес советского кино

Встречайте Новый год в «Карагайском бору».

Праздничный хоровод закружит всех, кто решил отпраздновать Новый год в «Карагайском бору». Ночь с 31 декабря на 1 января будет особенной. В страну чудес гостей проведет Дед Мороз. Он будет сопровождать отдыхающих в путешествии по миру советского кино.

Первый день нового года порадует детей. Для них уже придумана конкурсная программа с веселыми играми, потешными конкурсами.



В это время взрослые смогут воспользоваться услугами «Карагайского бора». Бассейн, баня, СПА и велнес-центр, тренажерный зал, каток, тюбинги, бильярд — малая часть того, что предлагает пансионат своим гостям.



Ознакомиться с другими предложениями новогоднего досуга можно познакомиться ЗДЕСЬ.