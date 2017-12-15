/ Отправьтесь в страну чудес советского кино

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Праздничный хоровод закружит всех, кто решил отпраздновать Новый год в «Карагайском бору». Ночь с 31 декабря на 1 января будет особенной. В страну чудес гостей проведет Дед Мороз. Он будет сопровождать отдыхающих в путешествии по миру советского кино.
Первый день нового года порадует детей. Для них уже придумана конкурсная программа с веселыми играми, потешными конкурсами.
В это время взрослые смогут воспользоваться услугами «Карагайского бора». Бассейн, баня, СПА и велнес-центр, тренажерный зал, каток, тюбинги, бильярд — малая часть того, что предлагает пансионат своим гостям.
Ознакомиться с другими предложениями новогоднего досуга можно познакомиться ЗДЕСЬ.