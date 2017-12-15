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Отправьтесь в страну чудес советского кино

Встречайте Новый год в «Карагайском бору».
сегодня в 08:00
  |  Общество

Праздничный хоровод закружит всех, кто решил отпраздновать Новый год в «Карагайском бору». Ночь с 31 декабря на 1 января будет особенной. В страну чудес гостей проведет Дед Мороз. Он будет сопровождать отдыхающих в путешествии по миру советского кино.

Первый день нового года порадует детей. Для них уже придумана конкурсная программа с веселыми играми, потешными конкурсами.

В это время взрослые смогут воспользоваться услугами «Карагайского бора». Бассейн, баня, СПА и велнес-центр, тренажерный зал, каток, тюбинги, бильярд — малая часть того, что предлагает пансионат своим гостям.

Ознакомиться с другими предложениями новогоднего досуга можно познакомиться ЗДЕСЬ.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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