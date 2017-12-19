/ Школьник из России сыграл в новом эпизоде «Звездных войн»

10-летний мальчик исполнил эпизодическую роль раба.

На прошлой неделе в России в прокат вышел фильм «Звездные войны: Последние джедаи». Одну из ролей в ленте сыграл 10-летний мальчик из России. Темирлан Блаев родился в Кабардино-Балкарии, но затем вместе с родителями перебрался из Нальчика в Лондон несколько лет назад. Об участии мальчика в съемках фильма сообщил его отец в Instagram.

Наконец пришло время, когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану посчастливилось получить роль в «Звездных Войнах 8»! Полтора года мучительного ожидания позади и до последнего дня мы не знали, войдет он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. — написал Анзор Блаев.

По сюжету героя зовут Темири Благ, он прислуживает фатирам в городе-казино. Он получает в подарок кольцо с символом Сопротивления, а также демонстрирует наличие Силы.

