Какую погоду ждать южноуральцам в сентябре‑2021

Первый осенний месяц может преподнести жителям Челябинской области немало сюрпризов

В конце августа федеральные СМИ напугали россиян информацией о резком похолодании и первом снеге в ряде российских регионов в начале сентября. К счастью, Челябинской области в этом списке не оказалось. Чего же тогда ждать южноуральцам от первого осеннего месяца? Разбираемся вместе с климатологами Челябинского гидрометеоцентра.

«Средняя температура воздуха в сентябре составляет 10—12°С, в горных районах области — 8—9°С. В теплые годы она достигает 14—16°С, в холодные — 4—7°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 29—34°С, в Челябинске — 32°С. Абсолютный минимум равняется −14°С, в Челябинске — −10°С»,— рассказали эксперты.

Обычно больше всего осадков — до 70 миллиметров — выпадает в северной половине области. В остальных регионах они варьируются в пределах 30—35 миллиметров. Но аномалии бывают и тут: например, в 1987 году в Челябинске осадки превысили норму почти в 4 раза, а в сентябре 1992 года дождей не было вообще. Средняя суммарная продолжительность осадков составляет до 110 часов. Грозы в сентябре, как правило, редкость. А вот туманы — явление более частое: в среднем за месяц они стоят до 5 дней, в отдельные годы — до 14 дней.

«В сентябре преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Средняя месячная скорость ветра составляет 2–3 метра в секунду. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв достигает 18–24 метров в секунду»,— добавляют климатологи.

Обычно в сентябре солнце светит на протяжении 25—28 дней. Однако на Южном Урале может быть всякое.

Согласно данным Гидрометцентра России, первая неделя сентября в Челябинской области будет теплой, но пасмурной. Столбики термометров 1 сентября покажут +20°С, 2 сентября — +27°С. Далее температура будет в пределах 21—24°С. Местами вероятны дожди.

В целом в этом году, по прогнозам синоптиков, после аномально жаркого лета и сентябрьские температуры будут выше средних значений.