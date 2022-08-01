Какие законы вступают в силу в августе‑2022

Рассказываем, как изменится жизнь южноуральцев

В августе в России вступает в силу ряд нововведений, среди которых индексация пенсий работающим пенсионерам, упрощение регистрации самозанятых и новые правила рекламы молочных смесей. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

С сегодняшнего дня увеличится размер пенсии работающих пенсионеров. Пожилые люди, трудившиеся в прошлом году, получат прибавку в зависимости от количества уплаченных в Пенсионный фонд России страховых взносов. Максимальный размер перерасчета составит 354 рубля 30 копеек.



Также вырастет и фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий.

С 1 августа самозанятые смогут вставать на налоговый учет с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги». Раньше это можно было сделать только через приложение «Мой налог» или на сайте Федеральной налоговой службы. Такое же право появится и у жителей Донецкой и Луганской народных республик и стран Евразийского экономического союза.

Также с сегодняшнего дня Федеральная налоговая служба сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике с его согласия, и это не будет считаться разглашением налоговой тайны. Согласие может быть предоставлено как в отношении всех сведений, так и их части и направлено в ФНС в электронной форме.

С 1 августа меняются правила оказания медицинской помощи в сфере психиатрии-наркологии. По новым нормам, основной диагноз наркологического расстройства будут устанавливать в течение 72 часов, а не трех-семи суток, как раньше. Для дистанционного взаимодействия с такими пациентами врачи смогут применять телемедицину.

Также с сегодняшнего дня резко подорожает полис ОСАГО. Базовая ставка в среднем вырастет на 26% и будет зависеть от модели автомобиля, стажа водителя и других факторов.

С 25 августа вступят в силу поправки в закон об оружии. Так, чинить гражданское и служебное оружие сможет не только производитель, как раньше, но и компании, у которых есть на это лицензия. Однако для того, чтобы отнести оружие в мастерскую, потребуется направление от Росгвардии. Уведомить ведомство необходимо будет и в том случае, если владелец оружия захочет продать его организации, имеющей лицензию на продажу оружия и патронов.

Еще одно нововведение — торговать оружием или патронами смогут только граждане России, не имеющие судимости или для которых не установлен запрет на ведение такой деятельности. Иностранцам и лицам без гражданства заниматься продажей оружия запретят.

Владельцам оружия запретят хранить патроны, которыми они не имеют права пользоваться. Например, нельзя будет хранить патроны для гладкоствольного оружия, если у человека есть разрешение только на травматическое.

Кроме того, россияне не смогут коллекционировать оружие, если у них нет разрешения на его приобретение.

Также с 25 августа вступят в силу поправки, согласно которым следователи будут изымать паспорта у подозреваемых или обвиняемых, находящихся в СИЗО, и приобщать их к делу. Если же документа нет или ему требуется замена, то соответствующее заявление можно будет подать через администрацию изолятора.

С 27 августа рекламировать детские смеси будут по-новому: в рекламе обязательно должно быть упомянуто о преимуществах грудного вскармливания, особенностях использования сухих смесей и необходимости проконсультироваться со специалистами.

Также с 27 августа упростят таможенную процедуру переработки, которая позволит не уплачивать таможенные пошлины за иностранные товары, которые перерабатывают на территории Евразийского экономического союза.