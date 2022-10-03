Какие вещи взять с собой в армию

Собираем предметы первой необходимости для мобилизованного

«Я знаю, что такое армейские берцы. Их полгода надо разнашивать, пока они будут более-менее удобно сидеть на ноге. Поэтому я не пожалел денег и купил хорошую обувь»,

— рассказал он.

«Все остальное лишнее»,

— убежден резервист.