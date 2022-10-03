Что взять с собой при мобилизации? Этим вопросом задается большинство резервистов и многие из тех, кто еще не получил повестку, но хочет быть во всеоружии в случае призыва. ИА «Первое областное» изучило официальные рекомендации, советы бывалых и составило перечень вещей, которые можно, рекомендуется или необходимо взять с собой в войска.
Практика показывает, что резервисты подходят к сборам в армию по-разному. Кто-то берет с собой только «мыльно-рыльное» и запас продуктов на пару дней, как при призыве на срочную службу. Другие покупают за свои деньги не только полевую форму, но даже средства защиты — шлемы и бронежилеты. И то и другое можно считать крайностью.
Константин Головин, доброволец специальной военной операции из Челябинской области, утверждает, что абсолютно всем в армии выдают полный комплект обмундирования, включая берцы, гольфы, нательное белье, две пары трусов, два ремня, китель и брюки, фуражку, рюкзак, бушлат и теплые штаны, шарф и теплую шапку, пенку и спальник, ложку, котелок, кружку и пр.
Официальный портал «Объясняем.рф» также сообщает, что мобилизованные будут обеспечены всем необходимым для несения службы. В то же время там составили небольшой список предметов первой необходимости, которые можно взять с собой при отправке в войска. Он включает средства личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, походную сидушку (в простонародье подпопник), подшлемник или спортивную шапку, тактические перчатки, теплоиды (химические грелки) и мультитул.
Люди с опытом или те, у кого есть знакомые с таковым, расширяют базовый набор резервиста еще несколькими вещами. Например, челябинец Михаил Егоров купил перед отправкой качественные ботинки.
«Я знаю, что такое армейские берцы. Их полгода надо разнашивать, пока они будут более-менее удобно сидеть на ноге. Поэтому я не пожалел денег и купил хорошую обувь», — рассказал он.
Как медработник, Михаил также запасся набором лекарств, которые могут понадобиться в учебке и непосредственно на месте службы. Причем взял с запасом — не только для себя, но и для боевых товарищей.
То же самое сделал Дмитрий Воеводский. Помимо медикаментов в его рюкзаке только теплые вещи и двухдневный паек.
«Все остальное лишнее», — убежден резервист.
О том, как на минувшей неделе в Сосновском районе и Челябинске провожали очередные команды мобилизованных, читайте в репортаже ИА «Первое областное».
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