Какие риски понесут южноуральцы при отмене штампов в паспорте

Контрольно-счетная палата региона разъяснила, как нововведения могут отразиться на сделках с недвижимостью

Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализировала, как отмена штампа в паспорте может повлиять на рынок недвижимости. Напомним, 15 июля 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в порядок оформления и заполнения паспорта гражданина РФ. Теперь отметки о регистрации брака и о детях будут ставиться в паспорта добровольно. Влечет ли это за собой риски во время сделок с недвижимостью, разбирались эксперты челябинской КСП.

Теперь, согласно новым изменениям, паспорта россиян будут содержать не все привычные нам сведения. Отметки в паспортах о регистрации брака и о детях будут ставиться добровольно. А вот обязательными остались только два штампа в паспорте — о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области разобрались, как данные нововведения могут отразиться на сделках с недвижимостью.

Отмена обязательных штампов в паспорте скорее всего усложнит работу риелторов, считают в ведомстве. Нужно будет тратить время на проверку информации о контрагенте.

Собственники могут не предоставлять справки из ЗАГСа, а сторонним лицам такие данные не получить законным способом. Поэтому, если продавец решит скрыть информацию о детях и наличии брака, он это легко сделает. Но отказ предоставить такую информацию фактически означает отказ от сделки: маловероятно, что покупатель спокойно отнесется к явному желанию собственника что-то скрыть о составе семьи. При том что штамп в паспорте о регистрации брака и до настоящего времени не являлся основным подтверждением факта брачных отношений или приобретения имущества в браке, на сделке всегда требовалось официальное подтверждение в виде свидетельства о заключении или расторжении брака.

«Отмена отметок в паспорте о семейном положении и наличии детей не пойдет на пользу рынку, поскольку возрастает риск оспаривания сделок при недостаточно качественной юридической проверке объекта. Эксперты прогнозируют появление новых мошеннических схем на вторичном рынке с последующим оспариванием сделки нетитульным собственником», — сообщает Палата.

Эксперты рынка недвижимости считают, что для защиты прав несовершеннолетних собственников необходимо фиксировать в документации по объекту в Росреестре использование материнского капитала. А нетитульному собственнику нужно законодательно запретить оспаривать сделку.

Новые правила могут усложнить сделки со вторичкой. Люди будут чаще прибегать к услугам нотариусов, которые несут за сделку материальную ответственность. А им, в свою очередь, не очень интересно выступать гарантом сделок. Поэтому нотариусы скорее будут искать возможности для отказа от данных сделок.

«Для первичного рынка с отменой обязательных штампов в паспорте в целом ничего не меняется. Если здесь и были возможны какие-то махинации с детьми, то это касалось использования материнского капитала, при оплате которым части квартиры детям в обязательном порядке должны быть выделены доли. В данном случае совершенно неважно, есть ли запись в паспорте об этих детях или нет», — поясняют аудиторы.

Отметка о заключении брака и о том, является ли приобретаемое жилье совместно нажитым, имеет значение только при продаже. При покупке квартиры в ипотеку, например, созаемщиком может выступать не только супруг, но и партнер.

Эксперты считают, что нужно отказаться от режима совместной собственности и перейти к раздельной собственности супругов. Наш сегодняшний экономический уклад в стране к этому вполне готов.

Напомним, в России также продлили срок действия паспортов.