В России продлят срок действия паспортов

Граждане, которым исполнилось 20 или 45 лет, смогут сменить документ в течение 90 дней

В России срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, продлят до 90 дней. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно действующим правилам гражданин России должен сразу же поменять паспорт, как только ему исполняется 20 или 45 лет, так как предыдущий документ автоматически становится недействительным. Оформление нового занимает от 10 до 30 дней, на этот срок человеку выдают временное удостоверение личности. Проблема в том, что с этой «справкой» не получится, например, оформить кредит в банке или зарегистрироваться на портале госуслуг — соответственно возникает ряд неудобств.

«Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

Кроме того, постановление продлит срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь юные россияне смогут оформить свой первый документ в течение 90 дней. Ранее на это давалось 30 дней.

Подчеркнем, нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления.

Добавим, с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, где подается заявление, — по месту жительства или по месту пребывания. На сегодня срок оформления паспорта составляет 10 дней, но только в случае, если документы подают по месту жительства. В противном случае новый паспорт можно получить в течение 30 дней.