Какие книги взять с собой в отпуск этим летом?

Представляем 6 изданий, которые читателям ИА «Первое областное» посоветовал эксперт

Лето, пора отпусков и каникул, — хороший повод позволить себе прочитать все, что весь год откладывали. А если такого лонг-листа не было, то, возможно, вам будет интересен список книг, которые посоветовал наш эксперт — доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета ЧелГУ Александр Полушкин.

«Лето», Алла Горбунова

Книга о непростом лете 2020 года, которое все мы пережили в формате ковидных ограничений. Автор соединяет воспоминания и впечатления от пребывания на даче со своим маленьким сыном в условиях карантина.

Смешные, трагические и философские моменты причудливо соединяются в хаотическом узоре летней жизни. Уже ностальгируете о странном лете 2020-го? Тогда это точно ваше!

«Эшелон на Самарканд», Гузель Яхина

Это третий полноформатный роман автора. Прозаик выбирает драматичные эпизоды из истории нашей страны. Книга из разряда не самого легкого, но все же летнего чтения. События романа разворачиваются в 1923 году, в знойной степи юга России и в пустынях Средней Азии, куда мчится поезд, везущий беспризорных детей Поволжья в солнечный Туркестан.

Персонажи романа (красногвардеец Деев, комиссар Белая, нянечка Фатима, беспризорник Загрейка и другие) и его коллизии причудливы, но напоминают старую добрую советскую литературу о воспитании трудных детей, в первую очередь «Республику Шкид» Пантелеева.

«Клара и Солнце», Исигуро Кадзуо

Британский писатель японского происхождения — нобелевский лауреат и безусловный мастер стиля. Автор интересен тем, что ставит перед читателем сложные вопросы, касающиеся современного мира.

Повествование идет от лица робота Клары. Таких андроидов в мире недалекого будущего родители покупают своим искусственно интеллектуально «продвинутым» детям, чтобы те не чувствовали себя в одиночестве.

«Чумные ночи», Орхан Памук

Давно ожидаемая новинка нобелевского лауреата, которого в свое время называли турецким Умберто Эко. Действие романа происходит в начале ХХ века, в эпоху распада Османской империи, на небольшом острове в Средиземном море, где живут православные греки и турки-мусульмане.

В условиях начинающейся эпидемии чумы возникает ситуация преодоления межкультурных и межрелигиозных противоречий. Эта книга — выбор интеллектуалов, любителей истории и тех, кому интересен вечный конфликт Запада и Востока.

«Пищеблок», Алексей Иванов

Многогранный уральский писатель выступил здесь в неожиданной ипостаси.

«С этой вещью я познакомился в позапрошлом году, когда поехал в летний лагерь, чтобы поработать с ребятами-олимпиадниками. И читал „Пищеблок“ в антураже типичного советского пионерского лагеря (именно в таком и происходят события книги). Так что, если вдруг собираетесь летом стать, к примеру, вожатым, захватите с собой эту книжку, не пожалеете», — говорит Александр Полушкин.

Мистические события романа разворачиваются в 1980 году. Это любопытный сплав вампирского хоррора, постмодернистской иронии и ностальгии по советскому пионерскому детству.

«Море-океан», Алессандро Барикко



Автор, будучи человеком с музыкальным образованием, пишет книги, которые строятся по музыкальным канонам. Его стиль удивительно мелодичный. Лето часто ассоциируется именно с морем, а книга Барикко — о душе моря.

Действие ее происходит в призрачной таверне, которая находится на берегу и которой управляют дети-ангелы, а персонажи — чудаки, которых свела здесь судьба. И конечно, в такой книге найдется место душераздирающей истории любви и ненависти, и легкой меланхолии, и теплому юмору, и философской медитации.

В июле издательства подготовили новинки самых разных жанров — от триллера до детского нон-фикшн. Найдется литература и для любителей художественной литературы, и для ценителей психологии. Посмотрите подборку книжных новинок от ИА «Первое областное» и, возможно, найдете что-то интересное для себя.

