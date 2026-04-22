С приходом теплых дней в регионах России начали массово фиксировать случаи укусов клещей. В одной только Челябинской области с начала апреля за помощью к врачам обратились несколько десятков человек, есть и первый случай боррелиоза. Медики уверены: число пострадавших сильно скакнет после Радоницы, которая прошла накануне, — клещи пачками цепляются на кладбищах.
Сейчас самое время для вакцинации, рассказала порталу arigus.tv главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Республики Бурятии Дарима Андреева. Завершить курс нужно не менее чем за две недели до выхода на природу — именно столько времени формируется иммунитет. Вакцину от клещевого энцефалита вводят постепенно: сначала одну дозу, через месяц вторую, а спустя год — третью. Если привитый человек все же заразится от укуса, болезнь пройдет в легкой форме.
Интересный факт: яйца — не только источник белка, но и защита от клещей. Именно в куриных эмбрионах выращивают вакцину от энцефалита. Вирусом заражают эмбрион, а потом вытягивают его обратно и делают безопасным для человека. Из одной партии яиц получают сотни доз вакцины.
Отметим, что луговые клещи чаще всего передают боррелиоз (болезнь Лайма), поражающий почти весь организм — от суставов до нервной системы. Таежные, помельче, являются переносчиками энцефалита.
Если клещ все же впился в кожу, врачи категорически не советуют сдирать его, давить, заливать маслом или дергать ниткой — это только навредит. Специалисты рекомендуют приобрести специальный инструмент для удаления клещей, который продается в магазинах для охотников и рыболовов. Петлей подцепляют насекомое и удаляют целиком, после чего его можно отправить на анализ в лабораторию. Там клеща измельчают, выделяют нуклеиновые кислоты, а через час прибор выдает результат: есть в нем возбудители болезней или нет.
Если человек не привит, врачи могут ввести иммуноглобулин, но он эффективен только в первые 3—4 дня после укуса. Медики призывают не сидеть дома, а в течение этого срока доехать до больницы. Чем раньше, тем лучше.
